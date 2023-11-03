«Мне он очень нравится»: Луис Энрике в восторге от новичка «ПСЖ»

Этим летом «ПСЖ» не только сменил главного тренера, но и подписал 11 новых игроков.

После ухода Серхио Рамоса Милан Шкриньяр стал одним из лидеров защиты парижан. Его значимость в команде увеличивается на фоне постоянных травм Кимпембе.

На пресс-конференции перед встречей «ПСЖ» с «Монпелье» Луис Энрике подчеркнул важность Милана для столичного клуба:

«Словами не описать значимость Шкриньяра. Лучше взгляните на его игровое время. Он входит в число игроков, которые провели на поле больше всего времени в этом сезоне. Мне он очень нравится. У него огромный опыт, он дает команде все то, что мне хотелось бы.

Милан очень умен с точки зрения тактики. Он очень важен для команды. Шкриньяр – игрок из породы лидеров. Но, конечно, как и всем, ему есть, куда расти».

Словак образовал отличную связку с Маркиньосом. За «ПСЖ» в этом сезоне Милан суммарно провел 1.080 минут, но результативными действиями пока не отметился.

А как вам дебют Шкриньяра в Париже?