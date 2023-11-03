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«Мне он очень нравится»: Луис Энрике в восторге от новичка «ПСЖ»

Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
Луис Энрике Луис Энрике
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Этим летом «ПСЖ» не только сменил главного тренера, но и подписал 11 новых игроков.

После ухода Серхио Рамоса Милан Шкриньяр стал одним из лидеров защиты парижан. Его значимость в команде увеличивается на фоне постоянных травм Кимпембе.

На пресс-конференции перед встречей «ПСЖ» с «Монпелье» Луис Энрике подчеркнул важность Милана для столичного клуба:

«Словами не описать значимость Шкриньяра. Лучше взгляните на его игровое время. Он входит в число игроков, которые провели на поле больше всего времени в этом сезоне. Мне он очень нравится. У него огромный опыт, он дает команде все то, что мне хотелось бы.

Милан очень умен с точки зрения тактики. Он очень важен для команды. Шкриньяр – игрок из породы лидеров. Но, конечно, как и всем, ему есть, куда расти».

Словак образовал отличную связку с Маркиньосом. За «ПСЖ» в этом сезоне Милан суммарно провел 1.080 минут, но результативными действиями пока не отметился.

А как вам дебют Шкриньяра в Париже?

1 комментарий

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Никола Тесла
Конечно, его Конте и Индзаги научили крепко. Плюс в юности он не груши околачивал.
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