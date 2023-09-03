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«Таков футбол»: Шкриньяра несильно расстроил уход Месси и Неймара из «ПСЖ»

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Этим летом «ПСЖ» наконец подписал Шкриньяра, за которым охотился достаточно долго. Милан мог играть в одной команде с Месси и Неймаром, но парни сменили клубную прописку.

Выступление бок о бок с футбольными звездами, безусловно, станет приятным бонусом для любого игрока. Но словак не расстраивается и относится к трансферам латиноамериканцев философски.

Его слова передает La Chaîne l'Equipe:

«Когда я подписывал контракт с «ПСЖ», у меня была информация, что Месси, скорее всего, не останется. Неймар сначала тренировался с нами, но потом решил уйти. В этом и заключается футбол.

Да кто бы не хотел играть с такими футболистами, как Месси или Неймар?! Но все же я думаю, что клуб добился очень хороших трансферов, к тому же, получилось найти баланс между ушедшими и новыми игроками. У состава есть качество. Думаю, это сыграет нам на руку».

В конце концов, у Милана пока остался звездный Мбаппе.

А как вам летние трансферы «ПСЖ»?

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