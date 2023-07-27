Внезапный поворот.

По данным The Athletic, «ПСЖ» стал первым клубом, который официально вошел в гонку за форвардом «Аталанты» Расмусом Хейлундом.

Как считает источник, чемпион Лиги 1 сделал официальное предложение в размере 50 млн евро.

«Аталанта» требует за датчанина, в активе которого только один сезон в Серии А, целых 80 млн евро. По мнению парижан, эта сумма нереальная.

Если бергамаски не примут предложение, интерес к игроку иссякнет. В то же время «Манчестер Юнайтед», который назывался основным претендентом на нападающего, пока не делал официальных предложений итальянскому клубу.