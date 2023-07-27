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«ПСЖ» сделал предложение «Аталанте» по Хейлунду. «МЮ» может упустить игрока

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Внезапный поворот.

По данным The Athletic, «ПСЖ» стал первым клубом, который официально вошел в гонку за форвардом «Аталанты» Расмусом Хейлундом.

Как считает источник, чемпион Лиги 1 сделал официальное предложение в размере 50 млн евро.

«Аталанта» требует за датчанина, в активе которого только один сезон в Серии А, целых 80 млн евро. По мнению парижан, эта сумма нереальная.

Если бергамаски не примут предложение, интерес к игроку иссякнет. В то же время «Манчестер Юнайтед», который назывался основным претендентом на нападающего, пока не делал официальных предложений итальянскому клубу.

1 комментарий

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sardorbek abduganiyev
80млн!! Если МЮ за 80 лямов купит этого игрока то не знаю за сколько планируют продать Кейна, именно в Мю)
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