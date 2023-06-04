Гальтье в первый сезон у руля «ПСЖ» стал чемпионом страны. Но эту кампанию парижан все равно нельзя назвать успешной. Столичный клуб вылетел из Кубка Франции от своего принципиального соперника.

Из Лиги чемпионов «ПСЖ» выбила мюнхенская «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна, который почти сразу после победы над командой Гальтье лишился работы. Теперь немецкий специалист может занять место Кристофа на посту тренера «ПСЖ», сообщает Foot Mercato. Издание добавляет, что в тренерский штаб Нагельсманна может войти Тьерри Анри.

Информацию коллег подтверждает Мэтт Лоу из The Telegraph. По данным Лоу, немец не просто так хочет видеть в своем штабе именно Анри.

Тьерри сможет помочь Нагельсманну наладить связь с Мбаппе. По словам Лоу, присутствие Анри придаст тренерскому штабу и команде Юлиана «французский колорит». Пока между Тьерри и Нагельсманном не было никаких контактов.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» хочет сосредоточиться на подписании французских футболистов. Интересно, как при таком раскладе в команду впишется невероятно талантливый, но все же немецкий специалист?

Как думаете, справится ли Юлиан с работой в «ПСЖ»? Делитесь своим мнением в комментариях.