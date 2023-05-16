Верратти нервируют слухи о его будущем в «ПСЖ». RMC Sport утверждает, что итальянцу также не нравится отношение болельщиков к нему.

По информации L'Equipe, в руководстве «ПСЖ» произошел раскол относительно судьбы Марко в столичном клубе. Луиш Кампуш считает, что летом Верратти можно продать. Аль-Хелайфи предпочел бы оставить игрока в команде.

Источник добавляет, что президент «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с продажей Марко, но исключает трансфер полузащитника в «Реал».

По данным RMC Sport, Верратти нацелен на возвращение в Италию, игроком интересуются «Интер» и «Ювентус». Марко ждут и в Саудовской Аравии.

Стоит ли парижанам расстаться с Верратти?