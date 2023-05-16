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Мнение руководства «ПСЖ» о будущем Верратти расходится. Но в один конкретный клуб Марко не отпустят точно

Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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Марко Верратти Марко Верратти
Луиш Кампуш
Футбол Футбол

Верратти нервируют слухи о его будущем в «ПСЖ». RMC Sport утверждает, что итальянцу также не нравится отношение болельщиков к нему.

По информации L'Equipe, в руководстве «ПСЖ» произошел раскол относительно судьбы Марко в столичном клубе. Луиш Кампуш считает, что летом Верратти можно продать. Аль-Хелайфи предпочел бы оставить игрока в команде.

Источник добавляет, что президент «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с продажей Марко, но исключает трансфер полузащитника в «Реал».

По данным RMC Sport, Верратти нацелен на возвращение в Италию, игроком интересуются «Интер» и «Ювентус». Марко ждут и в Саудовской Аравии.

Стоит ли парижанам расстаться с Верратти?

2 комментария

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predMBAPPE
Наверное бояться что вместе с ним Реал выиграет Лигу чемпионов)
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Janture Beckjan
Почему Клопп еще не спахватился? В Ливерпуле на фоне отсутствия полузащитников он бы здорово пригодился, он бы в целом усилил любой клуб, игрок то мощный.
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