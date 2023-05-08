В свежем номере итальянской газеты Corriere dello Sport появилось подтверждение интереса «ПСЖ» к Моуринью.

Наряду с Зиданом Жозе является претендентом на роль главного тренера парижской команды. Источник добавляет, что, хотя интерес к специалисту есть, клуб еще не сделал португальцу предложение о контракте.

По информации Corriere dello Sport, Аль-Хелайфи не планирует увольнять Кампуша с должности советника по спортивным вопросам. Сообщается, что Луиш встретился с агентом Моуринью. Особенный также планирует встретиться с руководством «Ромы», чтобы обсудить свое будущее.

По данным RMC Sport, Жозе понимает, что в итальянской команде ему будет трудно добиться более серьезных успехов, а потому тренер готов покинуть клуб. Португалец рассматривает возможность заключения контракта с «ПСЖ» или «Реалом».

Хотели бы увидеть Моуринью на посту главного тренера парижан?