Как он все растерял?

Неймар сделал неплохую карьеру в Европе – в 234 матчах на его счету 149 голов, но до переезда в Каталонию молодой бразилец у себя на родине был намного более ярким игроком, заработавшим себе славу как раз дриблингом и красивыми обводками, нарезки которых сделали его знаменитым во всем мире.

В «Барсе» Ней еще пытался демонстрировать такой футбол, но вскоре его стало все меньше и меньше.

Дело в возрасте или Неймар намеренно перестроил свою игру, чтобы быть более конкурентоспособным в вязком европейском футболе?