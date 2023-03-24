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Куда делся этот Неймар?🏃‍♂️ 10 лет назад бразилец был совершенно другим футболистом и одним из лучших дриблеров планеты

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Как он все растерял?

Неймар сделал неплохую карьеру в Европе – в 234 матчах на его счету 149 голов, но до переезда в Каталонию молодой бразилец у себя на родине был намного более ярким игроком, заработавшим себе славу как раз дриблингом и красивыми обводками, нарезки которых сделали его знаменитым во всем мире.

В «Барсе» Ней еще пытался демонстрировать такой футбол, но вскоре его стало все меньше и меньше.

Дело в возрасте или Неймар намеренно перестроил свою игру, чтобы быть более конкурентоспособным в вязком европейском футболе?

5 комментариев

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кто-то
Зачем Неймару это? Мы уже видели, как его ломают за такое, да и уровень Европе другой
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sp.msk.86
ПОсмотрел нарезку, это что-то, реально такого в европейской его карьере не припомню)
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Виталий
А что не так , он такой же великолепный футбол показывает , статистика потрясающая , травмы да , к сожалению участились
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predMBAPPE
Где где, на дне рождения с больной ногой
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Hella black
Летом 2017 года «ПСЖ» подписал Неймара после перехода игрока из «Барселоны». Трансфер оценивался в 222 миллиона евро, абсолютный рекорд в истории мирового футбола.

Ней выбрал деньги и возможно не жалеет об этом ни секунды
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