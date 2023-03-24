Куда делся этот Неймар?🏃♂️ 10 лет назад бразилец был совершенно другим футболистом и одним из лучших дриблеров планеты
Как он все растерял?
Неймар сделал неплохую карьеру в Европе – в 234 матчах на его счету 149 голов, но до переезда в Каталонию молодой бразилец у себя на родине был намного более ярким игроком, заработавшим себе славу как раз дриблингом и красивыми обводками, нарезки которых сделали его знаменитым во всем мире.
В «Барсе» Ней еще пытался демонстрировать такой футбол, но вскоре его стало все меньше и меньше.
Дело в возрасте или Неймар намеренно перестроил свою игру, чтобы быть более конкурентоспособным в вязком европейском футболе?
Ней выбрал деньги и возможно не жалеет об этом ни секунды