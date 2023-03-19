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«Для меня лучший всегда Месси». Бывший игрок «ПСЖ» отдает предпочтение аргентинцу, а не Килиану Мбаппе

Максвелл Максвелл
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Бывший защитник «Пари Сен-Жермен» Максвелл заявил, что Лионель Месси остается лучшим футболистом в мире, несмотря на то, что Килиан Мбаппе все больше и больше возвышается.

Многие считают Мбаппе преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако Максвелл, который играл вместе с Месси в «Барселоне», настаивает на том, что аргентинец остается лучшим игроком в мире.

«Для меня лучший всегда Месси. Но Мбаппе показывает, что он будет на вершине следующие 10 лет с Эрлингом Холандом. Они оба в очень хорошей форме и смогут заменить Криштиану и Месси», - заявил Максвелл Canal Plus.

«Мбаппе - исключительный футболист, ему всего 24, но он уже выиграл Чемпионат мира, потом сыграл еще в одном финале. Его путь является воплощением мечты для многих молодых игроков».

И Килиан Мбаппе, и Лионель Месси не смогли уберечь «ПСЖ» от очередного вылета из Лиги чемпионов. «ПСЖ» выбыл из турнира на этапе 1/8 финала уступив «Баварии».

Мбаппе забил 31 гол и отдал 8 результативных передач в 32 играх этого сезона, а Месси забил 18 голов и сделал 17 передач в 32 матчах.

4 комментария

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Терминатор///Айлбибекович
У Лео в 35 лет статистика лучше,чем у Мбаппе в этом сезоне.А учитывая,что Килиан пробил 5 пенальти намного лучше.А ведь Мбаппе 24 года.Самый расцвет сил.
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум. 🇦🇷
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кто-то
Месси- величайший футболист в истории
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Дри66линг Нейа
Ну так и есть!
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