Лео узнал о поддержке легендарного бразильца благодаря своей жене.

Дочь великого футболиста Пеле, Кели Насименто, рассказала, что ее отец искренне хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в Катаре. И Лео знал о поддержке легендарного игрока, потому что Кели рассказала об этом Антонеле Роккуццо.

Пеле скончался в возрасте 82 лет 29 декабря, через 11 дней после того, как сборная Аргентины выиграла ЧМ. Легендарный форвард, который в то время боролся с раком, наблюдал за мундиалем со своей больничной койки, регулярно поддерживая Бразилию в своих соцсетях. Однако после того, как «селесао» вылетел в четвертьфинале, Пеле начал болеть за аргентинцев. Об этом дочь великого игрока рассказала у себя в соцсетях.

«Время для истории. На фото очень красивая и добрая Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с самим Месси, поэтому, когда я встретила ее в главном месте каждой вечеринки (женском туалете), я передала ему эту историю через нее.

Когда Бразилия проиграла Хорватии (в четвертьфинале), моему папе стало уже хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира для моего отца, но мой отец лучше многих знал, что такое футбол. И это у любой команды была возможность выиграть, он всегда говорил, что это то, что он любит в этой красивой игре.

После вылета Бразилии каждый, кто заходил в его больничную палату (ежедневно до финала!!!), спрашивал его: «А теперь, Пеле? Итак, кому вы желаете победить? Уж точно не Аргентине!!!' А он говорил: «Да, Аргентине! Трофей должен вернуться в Южную Америку, и Месси должен победить». Все изображали (а иногда и не изображали) ужас! «Что?! Аргентина?!» И он просто говорил: «Да, Месси должен победить».

Он не смог посмотреть финал по телевизору, но он знал, что Аргентина выиграла и что Месси поднял трофей, и он был счастлив».

С такой поддержкой Лео просто не мог не выиграть.