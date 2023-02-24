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😱🤬 Что происходит в «ПСЖ»?! L'equipe пишет о конфликте Месси и Витиньи на тренировке - португалец схватил Лео за шею, когда тот пытался с ним поговорить

Лионель Месси Лионель Месси
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Очередной внутренний раскол.

Французская газета L'equipe сообщает о внутреннем конфликте, произошедшем на вчерашней тренировке «ПСЖ».

Видеоматериалы отсутствуют, но участниками спора стали Лионель Месси и Витинья. По информации, португалец по ходу конфликта схватил аргентинца за шею.

Некоторые издания также пишут, что Витинья исключительно жестко играет на тренировках против южноамериканцев, что вызывает чувство недоверия у Неймара. Лео попытался обсудить эту проблему с португальцем, но тот отреагировал неадекватно.

Команда приняла сторону Месси.

Ранее сообщалось, что Витинья недоволен своей ролью в команде. Он предпочитает более «вертикальную» позицию.

13 комментариев

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Isaiah
да гоните вы эту звездную шоблу.месси неймара.мбаппе так вобще уже перерос чемп франции.стогнирует
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Wild91688
Ого,как налетели эти мессибои,откуда вам знать что там было,конечно ваш меси же светоша,позорник как пришёл сразу начались разборки в клубе,притащил в ПСЖ свой менталитет лузера
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Игорь Климов
Ответ Ryan_Getzlaf
Если после этого у витиньи целое лицо, то это позор всем игрокам команды
По почкам дали, без синяков)
+2
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Last Account
Этот португалец не пасует в матче
+1
0
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AnMe
Желтуха
Пишут постоянно про Мбаппе с Неймаром и Лео, а на матчах обнимаются постоянно.
+1
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Роман
Месси сейчас установит свои порядки как в Барсе.
+2
-2
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Ryan_Getzlaf
Если после этого у витиньи целое лицо, то это позор всем игрокам команды
+9
-6
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TravenS
Как этот тощий может играть жёстко?) он в матчах единоборства вообще не выигрывает
+2
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Игорь Климов
Я всё время здесь пишу, что этому Витиньи нечего делать в ПСЖ.
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Hella black
Поводья у Гальте слабеют день за днём
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Отец Абду
У португезов все ещё 🍑 горит, что Месси выиграл ЧМ:)
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Panther Black
Конфликты в ПСЖ не заканчиваются
+3
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imeka21
Что ни день, то конфликт в ПСЖ
+5
-2
+3
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