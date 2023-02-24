13 комментариев

Очередной внутренний раскол.

Французская газета L'equipe сообщает о внутреннем конфликте, произошедшем на вчерашней тренировке «ПСЖ».

Видеоматериалы отсутствуют, но участниками спора стали Лионель Месси и Витинья. По информации, португалец по ходу конфликта схватил аргентинца за шею.

Некоторые издания также пишут, что Витинья исключительно жестко играет на тренировках против южноамериканцев, что вызывает чувство недоверия у Неймара. Лео попытался обсудить эту проблему с португальцем, но тот отреагировал неадекватно.

Команда приняла сторону Месси.

Ранее сообщалось, что Витинья недоволен своей ролью в команде. Он предпочитает более «вертикальную» позицию.