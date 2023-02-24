13 комментариев

😱🤬 Что происходит в «ПСЖ»?! L'equipe пишет о конфликте Месси и Витиньи на тренировке - португалец схватил Лео за шею, когда тот пытался с ним поговорить
Очередной внутренний раскол.
Французская газета L'equipe сообщает о внутреннем конфликте, произошедшем на вчерашней тренировке «ПСЖ».
Видеоматериалы отсутствуют, но участниками спора стали Лионель Месси и Витинья. По информации, португалец по ходу конфликта схватил аргентинца за шею.
Некоторые издания также пишут, что Витинья исключительно жестко играет на тренировках против южноамериканцев, что вызывает чувство недоверия у Неймара. Лео попытался обсудить эту проблему с португальцем, но тот отреагировал неадекватно.
Команда приняла сторону Месси.
Ранее сообщалось, что Витинья недоволен своей ролью в команде. Он предпочитает более «вертикальную» позицию.
Пишут постоянно про Мбаппе с Неймаром и Лео, а на матчах обнимаются постоянно.