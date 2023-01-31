📹Серхио Рамос проводил Кейлора Наваса в Англию и выложил очень милое видео😍

Дружба Кейлора Наваса и Серхио Рамоса зародилась еще в «Мадриде», в сентябре 2019 года им пришлось расстаться – Кейлор потерял место в стартовом составе «сливочных» после появления в клубе Тибо Куртуа и перешел в «ПСЖ».

Серхио последовал за другом в столицу Франции летом 2021 года, а теперь им снова придется расставаться.

Костариканец недоволен недостатком игрового времени в «ПСЖ», где ему предпочитают Доннарумму, поэтому он отправляется в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца текущего сезона.

Серхио тяжело расставаться с другом – он поделился смешным видео в социальных сетях.

И написал пост, адресованный Кейлору:

«Футбол так прекрасен, как и люди, с которыми он тебя сводит. Дорогой друг, брат, ты открыл для нас двери, чтобы мы чувствовали себя, как дома, мы столько пережили вместе и у нас столько особенных воспоминаний…А сколько еще будет! Удачи тебе на этом новом этапе! Мы будем по вам очень скучать, но всегда будем рядом».