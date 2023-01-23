«ПСЖ» раскатал соперника в Кубке Франции. К пятому голу вратарь «Пеи-де-Кассель» уже не смог встать 🥵

Команда из шестого дивизиона ничего не могла сделать против Мбаппе.

«ПСЖ» практически не заметил «Пеи-де-Кассель» в 1/16 Кубка Франции, выиграв со счетом 7:0. Первые полчаса парижане забить не могли, но потом плотину прорвало ― из 7 голов 5 забил Килиан Мбаппе.

Соперники сопротивлялись как могли, но класс парижан сделал свое дело. Однако у вратаря Ромена Самсона силы, кажется, закончились уже к пятому голу.

Голкипер попытался остановить Мбаппе на выходе, бросившись ему под ноги, но это не помогло, потому что Килиан удержал равновесие.

В итоге Мбаппе побежал дальше к воротам, но Самсон подняться уже не смог ― он лежа просто наблюдал за тем, как забивает форвард парижан.

Для команды из шестого дивизиона темпы были высоковаты.