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«ПСЖ» раскатал соперника в Кубке Франции. К пятому голу вратарь «Пеи-де-Кассель» уже не смог встать 🥵

Пеи-де-Кассель
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Команда из шестого дивизиона ничего не могла сделать против Мбаппе.

«ПСЖ» практически не заметил «Пеи-де-Кассель» в 1/16 Кубка Франции, выиграв со счетом 7:0. Первые полчаса парижане забить не могли, но потом плотину прорвало ― из 7 голов 5 забил Килиан Мбаппе.

Соперники сопротивлялись как могли, но класс парижан сделал свое дело. Однако у вратаря Ромена Самсона силы, кажется, закончились уже к пятому голу.

Голкипер попытался остановить Мбаппе на выходе, бросившись ему под ноги, но это не помогло, потому что Килиан удержал равновесие.

В итоге Мбаппе побежал дальше к воротам, но Самсон подняться уже не смог ― он лежа просто наблюдал за тем, как забивает форвард парижан.

Для команды из шестого дивизиона темпы были высоковаты.

6 комментариев

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rembrandao
Ответ Rojo Crio
Не солидно как то, дали бы резервистам побольше поиграть.
Работают на наследие Мбаппе
0
0
0
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pgrtsd5br6
Ответ Rojo Crio
Не солидно как то, дали бы резервистам побольше поиграть.
Вышли бы резервисты, сказали бы, что за неуважение к сопернику😂😂😂
+1
0
+1
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Engelbert
7:0 против ПСЖ для любителей очень достойно. Когда на сборах клубы из топ-лиг играют против полупрофессионалов, то и 21:0 бывают, а уже 15 безответных - вообще не редкость.
0
0
0
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Alibi Tasbau
Вот это его прорвало после ЧМ
0
0
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Ruslan Bakanov
Ответ Rojo Crio
Не солидно как то, дали бы резервистам побольше поиграть.
Проявили уважение к сопернику и заодно дали простым работягам кто ходит на матчи своей команды из этого 6 дивизиона, посмотреть на мировых футбольных звёзд
+12
0
+12
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Rojo Crio
Не солидно как то, дали бы резервистам побольше поиграть.
+8
-2
+6
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