Дркушич о Глушенкове: «Такое мастерство я почти ни у кого не видел. Сегодняшний футбол больше про физику, бег, тактику – таких игроков, как Глуш, почти не осталось»

Дркушич о Глушенкове: таких игроков, как Глуш, почти не осталось.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич высоко оценил уровень Максима Глушенкова .

— Максим Глушенков, например, смог бы заиграть в «Ливерпуле»?

— У Глушa такое мастерство, которого я почти ни у кого не видел.

— В каком плане?

— Не знаю, как это объяснить. Но когда он делает что-то на поле, обязательно что-то случается...

— Это как с «Проклятием Рэмзи»?

— Да! Это очень хорошее качество, потому что я считаю, что в сегодняшнем футболе таких игроков почти нет. Сегодняшний футбол — это больше про физику, бег, тактику, и таких игроков, как Глуш, почти не осталось во всем мире футбола. Посмотрим, как сложится у него. Он еще молод, для топ-лиги Европы точно.

— А что происходит, когда он забивает?

— Не только когда он забивает. Я вижу, он всегда старается играть вперед, не любит передачи назад. Идет в обводки и создает шансы для партнеров. Делает те вещи на поле, которые может создать не каждый игрок. Поэтому он и удивляет, как в случае с Рэмзи. Создается просто то же удивление.

— Говорят, что у Максима тяжелый характер. Общаешься ли ты с ним?

— Общаемся. С каждым игроком в команде я общаюсь. Он такой особенный человек. Но он хороший парень!

— Особенный в каком плане?

— Не знаю, как это объяснить. Он просто особенный, – рассказал Дркушич.

В сезоне-2025/26 Глушенков провел за «Зенит» 16 матчей в Мир РПЛ , забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.