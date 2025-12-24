Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на кокаин, для анализа брали образец его волос. Сарана отпустили под подписку о невыезде (Fanatik)
Президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на кокаин.
Президент «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики, сообщает Fanatik.
По данным источника, в минувшую пятницу Саран был вызван в суд для дачи показаний по делу о «распространении, употреблении и содействии по употреблению наркотических веществ». У президента «Фенербахче» взяли образец волос для теста на содержание наркотиков – проба дала положительный результат на кокаин.
Сообщается, что отчет Института судебной медицины был направлен в Главную прокуратуру Стамбула. Саран был освобожден под залог и подписку о невыезде.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Fanatik
