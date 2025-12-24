  • Спортс
  • Юрий Жирков: «Из РПЛ заиграть в Англии может любой – это зависит и от клуба в том числе. Тот же Батраков в любое время в Европу уехать может – чем раньше, тем лучше»
Юрий Жирков: «Из РПЛ заиграть в Англии может любой – это зависит и от клуба в том числе. Тот же Батраков в любое время в Европу уехать может – чем раньше, тем лучше»

Юрий Жирков: любой футболист РПЛ может заиграть в Англии.

Бывший защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков считает, что российские футболисты способны заиграть в АПЛ.

«Если судить по тем, кто из наших раньше туда уезжал, любой может как выстрелить, так и не выстрелить. Это зависит в том числе и от клуба.

У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать. Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет», – сказал Жирков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
