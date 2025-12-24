Юрий Жирков: «Из РПЛ заиграть в Англии может любой – это зависит и от клуба в том числе. Тот же Батраков в любое время в Европу уехать может – чем раньше, тем лучше»
Юрий Жирков: любой футболист РПЛ может заиграть в Англии.
Бывший защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков считает, что российские футболисты способны заиграть в АПЛ.
«Если судить по тем, кто из наших раньше туда уезжал, любой может как выстрелить, так и не выстрелить. Это зависит в том числе и от клуба.
У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать. Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет», – сказал Жирков.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...52373 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости