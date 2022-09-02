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5 новичков «ПСЖ» попали в топ самых дорогих трансферов Лиги 1 этим летом

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Пять новичков «ПСЖ» вошли в список самых дорогих трансферов Лиги 1 этим летом. Интересно, что в рейтинге нет ни одной сделки, чья сумма превысила бы 50 миллионов евро.

Обратите внимание на Арно Калимуэндо, перешедшего из «ПСЖ» в «Ренн». Он расположился на шестой строчке.

1. Витинья («Порту» — «ПСЖ») — 41,5 млн евро;

2. Нуну Мендеш («Спортинг» — «ПСЖ») — 38 млн евро;

3. Амин Гуири («Лион» — «Ренн») — 28 млн евро;

4. Фабиан Руис («Наполи» — «ПСЖ») — 23 млн евро;

5. Софиан Диоп («Монако» — «Ницца») — 22 млн евро;

6. Арно Калимуэндо («ПСЖ» — «Ренн») — 20 млн евро;

7. Артюр Теате («Болонья» — «Ренн») – 19 млн евро;

8. Карлос Солер («Валенсия» — «ПСЖ») — 18 млн евро;

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9. Ренату Саншеш («Лилль» — «ПСЖ») — 15 млн евро;

9. Мохамед Камара («Зальцбург» — «Монако») — 15 млн евро;

9. Гаэтан Лаборд («Ренн» — «Ницца») — 15 млн евро;

9. Такуми Минамино («Ливерпуль» — «Монако») — 15 млн евро;

10. Мохамед Байо («Клермон» — «Лилль») — 14 млн евро.

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