Мендеш предложил Роналду спортивному директору «ПСЖ». Клуб принял окончательное решение по португальцу

В Париже могла бы появиться фантастическая связка Месси и Роналду.

За последние несколько недель имя Криштиану Роналду было связано с «ПСЖ». 37-летний игрок хочет играть в Лиге чемпионов, и после того, как «МЮ» не попал в четверку лучших, задумался о смене клуба

В связи с этим возникают вопросы относительно его будущего. Как сообщает, Le Parisien, Жорже Мендеш, агент Роналду, надеялся использовать свои хорошие отношения со спортивным директором парижан Луишем Кампушем и предложить своего клиента столичному клубу.

Тем не менее, «ПСЖ» решил отказаться от этой сделки, которая обещает быть сложной в финансовом и спортивном плане.

Еще несколько лет назад боссы «ПСЖ» вряд ли бы упустили возможность поставить Роналду рядом с Лионелем Месси, рассчитывая на высокие маркетинговые и репутационные результаты, но после подписания долгосрочного соглашения с Килианом Мбаппе клуб явно сменил вектор на достижение спортивных результатов, и подписание Роналду в данном случае вряд ли поможет делу.