«Он хотел меня убить, а я хотел домой»: Паредес вспоминает о стычке с Месси

Хотя Леандро Паредес – один из лучших друзей Лео Месси, они вместе играют в сборной Аргентины, и он, наряду с Анхелем Ди Марией активно работал, чтобы убедить аргентинца перейти в «ПСЖ». Паредес рассказал забавную историю, когда между ними летали искры.

Паредес никогда не забудет стычку, произошедшую между ним и Месси во время матча 1\8 финала между «ПСЖ» и «Барселоной» на «Камп Ноу» в сезон 2020\21.

Возможно, разгоряченный из-за результата («Барса» проигрывала 1-4 «ПСЖ»), Месси плохо воспринял удар, полученный от соотечественника. Но больше всего Месси разозлил не удар, а комментарий Паредеса.

«Он разозлился на мои слова товарищам по команде, которые он услышал. Он очень разозлился, хотел меня убить, а я хотел пойти домой», - признался полузащитник в программе Caja Negra.

«Потом мы встретились в сборной, он общался, как будто ничего не произошло. Он обычный человек, наши отношения не изменились. Сейчас, когда речь заходит о том инциденте, мы смеемся над ним, но тогда он был в ярости».