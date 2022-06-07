«Я бы больше радовался за Месси, чем за себя»: Леандро Паредес настроен на победу на Чемпионате мира

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес признался, что он больше был бы счастлив за Лео Месси, чем за самого себя, если бы их сборная смогла увезти из Катара победу.

27-летний футболист говорил Radio La Red о том, что полон решимости выиграть турнир для Месси.

«Если мы победим на Чемпионате мира, я буду больше радоваться за Месси, чем за себя. Надеюсь, что этот чемпионат не станет последним в карьере Лео. Сложно ждать еще четыре года до нового Чемпионата мира».

«У каждой сборной есть шанс стать чемпионом. Мы со своей стороны будем стараться».

Чемпионат мира в Катаре, скорее всего, последний шанс для Лионеля Месси выиграть трофей. Он со сборной Аргентины был близок в 2014 году, но уступил в финале в Бразилии, Марио Гетце забил гол в дополнительное время, Германия победила со счетом 1-0.