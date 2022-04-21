Почеттино анализирует конкуренцию вратарей в «ПСЖ» и дает «положительную» оценку опыту

Отвечая на вопрос на пресс-конференции о послематчевой реакции Кейлора Наваса на конкуренцию с Джанлуиджи Доннаруммой и ее влиянии на его будущее, Маурисио Почеттино сказал:

«Я точно не знаю, что имеет в виду Кейлор. Сезон был таким, каким был. Я не думаю, что какой-либо другой клуб в мире имел такую ​​ситуацию между своими вратарями, у нас двое лучших игроков, Кейлор и Джиджио. Конкуренция между ними была хорошей, их отношения тоже».

«Будущее наверняка будет иным. Понятно, что оба хотели бы сыграть гораздо больше, чем у них была возможность сделать».

«Мы также можем думать о другом типе управления. Прожитый опыт всегда будет полезен техническому персоналу, который мы обучаем, это беспрецедентно».

«Мы многое проанализировали и принимали решения, которые лучше всего подходили для команды на протяжении всего сезона. Мы думали не об индивидуальном уровне, а, скорее, о повышении коллективной отдачи».

Контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

Доннарумма проводит не лучший свой сезон как в «ПСЖ», так и в итальянской сборной. Но его определенно считают вратарем номер один в «ПСЖ» в ближайшие годы.