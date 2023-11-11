Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой

Камила Валиева заходит в сезон как никогда поздно: первый старт – сегодня на этапе Гран-при в родной Казани.

И это на фоне, видимо, определяющего отрезка в карьере: слушания в CAS позади (накануне финишировал второй раунд), остается только вердикт.

Вместе с Камилой на Гран-при возвращается и Этери Тутберидзе: тренер пропустила три предыдущих этапа, хотя там выступали ее ученицы и новый проект в парах. И если Валиева за почти два года не высказывалась по допинг-делу развернуто, то Тутберидзе сделала это на днях. И по крайней мере, с оценкой и позицией Этери теперь все понятно.

Мало сомнений, что Тутберидзе шла на интервью к Леониду Слуцкому в основном ради разговора о Валиевой. Почти 20 минут из 100, никто больше не удостоился такого внимания персонально.

Да, отповедь бывшим ученицам тоже растянулась и срезонировала, но это, по сути, обязательная программа для Этери. В следующие 5 лет она даст еще 5 интервью, и там будут новые воспоминания-детали про Медведеву, Трусову, Загитову, Косторную – тренер каждый раз достает истории как из колоды. К тому же все это – прошлое и по большому счету не имеет значения для актуального спорта.

А слова про Валиеву – в преддверии решающего заседания CAS (состоялось 9-10 ноября) – имеют.

И что пыталась донести Тутберидзе? Давайте разберемся.

1. «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»

Похоже на манипуляцию: Этери произносит правильные слова (все хотят знать правду) и одновременно будто бы дистанцируется от этой истории, принимая на себя роль жертвы и даже судьи. Хотя она – тренер несовершеннолетней спортсменки, защищенного лица с положительной пробой. В таких случаях тренер – как раз первый, на кого наводят фокус.

Если бы Слуцкий в этом интервью делал хоть что-то, кроме как кивал и сыпал комплиментами, то тема развилась бы вопросами:

● кого имеет в виду Тутберидзе под всеми участниками процесса? Саму Камилу? Ее деда? Медперсонал во главе с Филиппом Шветским? Своих помощников – Дудакова и Глейхенгауза? Людей из РУСАДА (а тест брали именно по линии нашего агентства)? Сотрудников стокгольмской лаборатории, где проба застряла больше чем на месяц? Главу WADA? Президента ISU? Томаса Баха?

● относит ли Этери себя к участникам процесса? И если да, готова ли тоже пройти полиграф, а не дожидаться правды от кого-то? По-хорошему, вообще возглавить очередь к полиграфу.

В конце концов, если так хочется уйти от подозрений, то публичная проверка точно помогла бы – в спорте это порой срабатывает. CAS принимал в качестве доказательств показания на полиграфе от выдающегося велосипедиста Альберто Контадора.

Но Тутберидзе за почти два года так и не дошла до полиграфа – дошла только до Слуцкого.

2. «Чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да.

Каким образом она оказалась? Вопросы я даже не знаю к кому: к WADA, к лаборатории. Пусть они тогда печатают новую медаль, че хотят делают. Это их вина. Это не вина команды абсолютно. Потому что мы имели спортсмена, на этом старте он был чистый. Он откатался. Медаль не должна быть пересмотрена».

Тутберидзе – намеренно или нет – совершает логическую подтасовку: раз спортсмен чист на конкретном старте, то нельзя пересматривать результат этого старта. Даже если «нечистый допинг» (слова Этери) был до. Хотя это не так, и дисквалификация задним числом – за один положительный тест – распространенный исход.

Безусловно, стокгольмская лаборатория не справилась с оперативной проверкой теста. Тут многое совпало: праздники у нас и в Европе, потом ковид-ограничения у шведов. Хотя в принципе, полтора месяца между ЧР и началом Олимпиады – не настолько вызывающий срок.

Но, во-первых, строжайших дедлайнов по проверке не существует. Давний, но знаковый пример: биатлонист Александр Логинов после положительной пробы в 2013-м выступал полный сезон, съездил на Олимпиаду, а о результате узнал только год спустя. Все это время пробу изучали, и она висела в его личном кабинете ADAMS без вердикта (и не могла не вызывать тревогу).

Во-вторых, лаборатории не знают, чью именно пробу им привезли. Сотрудникам все равно – в этом и смысл. Вероятно, стокгольмцам давали пометку, что в конкретном случае требуется скорость, но как получилось, так получилось. Раз уж сторона Валиевой давит на факт задержки, были ли попытки разобраться в механизме и выступить здесь с позиции силы в суде?

В-третьих, никакая задержка не отменяет того, что проба показала триметазидин. Как это стало возможным? Вопрос точно не к лаборатории.

По пробе Б проскакивал только инсайд Дейва Лиза: она тоже положительная. Официальных данных нет, но разумеется, окажись проба отрицательной, сторона Валиевой это использовала бы как сильнейший аргумент.

3. «У нас нет доступа в их личные кабинеты, которые они заполняют, эти анализы».

Снова речь об ADAMS, и снова Этери дистанцируется: мы этим не занимаемся. Не занимаемся – ладно, но выходит, еще и не интересуемся? У своей сильнейшей, 15-летней спортсменки перед главным соревнованием в жизни?

И это на фоне того, что Тутберидзе несколько раз в интервью касается темы детей-родителей. Родители, говорит Этери, очень нужны для контроля вне тренировок, потому что фигуристки – совсем незрелые. Валиева в 15 лет – к тому же защищенное лицо, и это тоже вроде как наш аргумент в ее пользу.

Получается, вне тренировок – ребенок, в судебном разбирательстве – ребенок, но, когда надо заполнить ADAMS, пусть ведет себя как взрослая, у нас нет доступа.

Тутберидзе готова спросить с WADA и МОК за допуск Валиевой в Пекин. Но тогда и вопрос к тренеру: как они полетели на Олимпиаду, не удостоверившись, что абсолютно все пробы проверены и чисты? Ведь Этери знала об отрицательном тесте Камилы на Евро (а это три недели после ЧР), затем был еще один отрицательный и, наконец, еще один уже в Пекине, по результатам короткой программы в команднике. А про подвисшую пробу с ЧР Тутберидзе не знала все полтора месяца до Игр?

Как тут не вспомнить про дело Даниэля Грассля. Итальянец, с января занимавшийся у Этери, всего два месяца назад напоролся на пропуск трех тестов в течение года, покинул группу и снялся со всех стартов. Мы не знаем, какие объяснения дал Грассль своей федерации, но вообще практика показывает: допинг-тесты пропускают не только по глупости/халатности, но еще и потому, что что-то скрывают.

Но, может, в группе Этери история с подвисшими пробами уже случалась – и потом все разрешалось хорошо? Или это вообще обычное дело? Может, Тутберидзе знала про отметку у Валиевой, но не придала значения? Тоже было бы интересно у нее это спросить.

4. «Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы? Она мне: какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чекмарева ее угостила чаем, кто-то еще чем-то там еще.

Я говорю: серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это все происходило? Камила…

Она: ну я не знаю, я как-то вот там.

Мы учим, учим, но вот так».

Это очень показательный отрезок, особенно в сочетании с рассказом Этери, как мама Валиевой приехала на предолимпийский сбор в Красноярск с ковидом.

Сама история слишком давняя, тяжелая и личная, а мамин ковид, к счастью, ни на что и ни на кого в команде не повлиял – зачем вспоминать два года спустя? Это как мазок на картине:

● воспоминания про маму, чай и мороженое – перевод всей ситуации из медицинского поля в область простой человеческой безалаберности. «Смотрите, какие они растяпы: там попили чай и взяли мороженку, сюда приехали с ковидом. Мы учим, учим, но…» – беззлобно и даже сочувствующе сообщает нам Этери;

● чай и мороженое с названной фамилией массажистки – это вообще что и откуда взялось сейчас?

Марина Чекмарева – медсестра по массажу из ФМБА, работала в гимнастической сборной у Ирины Винер. В олимпийском сезоне-2021/22 Чекмареву отдельным приказом Минспорта включили в фигурную сборную.

В некоторых каналах курсирует информация, что Чекмарева была приставлена к одной из прямых конкуренток Валиевой – по инициативе самой фигуристки. Эти сведения во многом совпадают с тем, что сообщали наши источники. Как считаете, случайно ли Тутберидзе произнесла эту фамилию?

Теперь к чаю и мороженому. Мало того, что это конфликт с официальной версией про дедушку и его лекарства из февраля-2022 (кстати, эта версия тоже косвенно указывает на безалаберность семьи). Так еще и намек на подставу – подброшенный триметазидин?

Но проба показала ничтожную дозу, а подбрасывают всегда в гигантском объеме – чтобы точно нашлось. Взять хотя бы свежую историю наших гребцов, которые, кстати, использовали детектор лжи, доказывая невиновность.

Да и в чем смысл подсыпать крохи именно триметазидина, если есть море препаратов, которые ловятся легче и напрямую связаны с повышением результата?

● Камила брала пищу и питье у людей со стороны? Вы верите в это после рассказов Загитовой и Медведевой о жесточайшем режиме питания на Олимпиаде-2018? И после того, как Валиева не пила воду из уже открытой бутылки на других соревнованиях?

И это стандарт не только для группы Этери, но и для любого топ-спортсмена, который понимает: карьеру можно погубить одной такой оплошностью.

5. Этери в интервью оттеняет все эти истории лаской: в Пекине спасла Камилу от тотальной изоляции, одарила похвалой как спортсменку – такой в руках Тутберидзе еще не было.

На фоне разноса бывших воспринимается действительно душевно.

Но важно помнить в преддверии вердикта CAS – если он будет неприятным – при всей симпатии Этери хочет остаться ни при чем.

Но разве интервью развеяло сомнения?

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Даничев; instagram.com/kamilavalieva26