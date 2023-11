Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

Луна Хендрикс на наших глазах выросла в секс-символ фигурного катания.

Похоже, ей этого и хотелось: в последние годы бельгийка штамповала игривые программы под экстрим-наряды.

Ее номера запоминаются – впечатляют и раздражают. В фигурной редакции возник спор – хорошо это или плохо? Программы Луны – навязчивый самоповтор или разумная эксплуатация козыря?

Полина Крутихина – против Луны

Последние несколько лет мне не нравятся программы Луны Хендрикс – и дело не в вырезах на ее платьях, откровенной хореографии или тоске по постановкам Даниила Глейхенгауза на международных турнирах.

Это даже не брюзжание в духе «раньше было лучше»: в конце концов, раздевание Туктамышевой в показательных и костюм Степановой с эффектом обнажения были совсем недавно, а всем вместе взятым далеко до Катарины Витт, из-за откровенности которой поменяли правила.

Я хорошо помню раннюю Хендрикс времен доминирования Медведевой и Загитовой. Евро-2018 в женском катании запомнился важной предолимпийской победой Алины – и, соответственно, первым крупным поражением Жени; дискуссиями вокруг бронзы Костнер и симпатичными прокатами Луны под Мадонну и Gotan Project.

Потом Хендрикс замучили травмы, и полноценное возвращение случилось только в сезоне-2020/21. С тех пор ее стиль начал постепенно консервироваться в зажигательных программах под женский вокал с редкими проблесками вроде прошлогодней произвольной или действительно отличной короткой под «Карузо» Фабиан.

В новом сезоне, как и 5 лет назад, снова Мадонна – теперь уже в обеих постановках. Показательный – очередной танцевальный номер под Ноа Кирель с отсылками к ее хореографии из выступления на «Евровидении».

Постоянный хореограф Луны Адам Шоя обещал устроить фигуристке выход из зоны комфорта, но на самом деле Хендрикс уже давно не покидала ее. И есть ощущение, что вог Луны смотрелся бы намного свежее и интереснее, создай она для него контраст принципиально иной музыкой в короткой.

В свое время в похожую ловушку попала Лиза Туктамышева. Сколько бы ни поднимали залы ее финальные хореодорожки, предсказуемость программ и однотипность хореографии многих утомляла. Прошлогоднее «Одиночество» выстрелило во многом благодаря смене привычного образа – причем интересно было не только зрителям, но и самой фигуристке, которая называла необычную для себя постановку причиной продолжать карьеру.

Можно считать программы Хендрикс собственным стилем, а не самоповтором, но хочется, чтобы у нее, как у Туктамышевой, случилось свое «Одиночество».

Вячеслав Самбур – за Луну

Я далек от примитивного, животного восторга платьями Хендрикс. И уж тем более далек от призыва дерзить в программах смелее и чаще. По ощущениям, Луна и так близка к пределу: три номера текущего сезона – плюс-минус игра на одной струне.

Но за этим пока что интересно наблюдать, причем (проверено) не только мужчинам.

1. Я не помню Хендрикс в юности, но бегло изучил прокаты 5-6 летней давности. Уже там Луна – еще тинэйджер – прощупывала варианты с откровенными образами.

Костюм сезона-2017/18, короткая программа про Frozen Мадонны:

Короткая год спустя, бельгийка катает под It’s All Coming Back to Me Now от Селин Дион:

Да, наряды непохожие, но намерения и черты зарождающегося стиля понятны: открытые руки, плечи и спина, подчеркнуты достоинства фигуры.

Еще раз, это молодая Луна – системности пока не наработано, но попытки освоить конкретную роль были со старта взрослой карьеры. Пандемия и травмы затормозили процесс, но потом Хендрикс вернулась. И сейчас среди самых узнаваемых фигуристок мира.

2. В интервью Sports.ru год назад Луна четко провела черту между внешним видом в жизни и образами на льду:

● «Откровенные фотосессии – совсем не про меня. Я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее».

И открывая ее соцсети, веришь – сравните фотки Луны с фотками наших закончивших, полузакончивших и даже некоторых действующих фигуристок (не только одиночниц).

● «С годами я становлюсь более уверенной в себе и меньше стесняюсь. Я люблю выступать, обожаю публику и уже не зажимаюсь в программах. А вот выхожу со льда – и снова становлюсь обычной Луной, нормальной девушкой, без ярких костюмов и макияжа.

Такие раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Мы хотим показать, что женское катание – это не только лиричные песни и романтические программы. Мне хочется раскрыться с другой стороны и показать что-то яркое и запоминающееся».

А это уже манифест о творческом методе.

3. В женской фигурке несколько лет пустовало амплуа секс-символа.

У азиаток эксплуатировать кокетливые образы не принято; американки и канадки порой могут, но не последнее поколение – не тот типаж, не та харизма; а от России на международных стартах давно выступают в основном школьницы.

Луна заняла эту нишу и – совпадение или нет – неумолимо растет в компонентах. Да, обычно компоненты тесно увязаны с прогрессом в технике: кто больше умеет, тому, как правило, и досыпают баллов за компоненты.

Но Луна вправе трактовать это еще и так: мои образы нравятся судьям – за платья не штрафуют, оценками не обижают, сама система дает мне сигнал продолжать.

И систему тоже можно понять: за последнее десятилетие к женскому катанию прилип ярлык детского спорта с мимолетными карьерами. Почему бы не поощрить бельгийку, показывающую свой спорт женственным и зрелым.

Хендрикс на днях исполнилось 24, она среди самых возрастных топ-фигуристок, при этом соревновалась на ЧМ-2017 еще с Медведевой, Сотсковой и Погорилой. Все они ровесницы Луны, при этом закончили будто в прошлой жизни.

Выходит, все в выигрыше: фигурное катание, зрители, сама Хендрикс. В чем проблема?

4. Луна еще до отстранения России прибавляла в компонентах и развивала эротичный образ (вспомните платье-неведимку из олимпийского сезона). А после закрепилась в топе сверхнадежно: уже две медали ЧМ, серебро Евро.

В реалиях, где лучшие фигуристки катают примерно один контент, надо выделяться чем-то еще. И у бельгийки есть этот козырь: ее прокаты гарантируют сильную презентацию.

5. И все же кажется, что в этом сезоне Луна намеренно выкрутила «подачу без стеснения» на максимум – чтобы окончательно утвердиться в этой роли и оставить как отыгранную.

Судьи запомнят и дальше будут смотреть на Луну другими глазами. Гиперсексуальность постепенно уйдет, а репутация останется: на льду артистичная, женственная, привлекающая внимание фигуристка. Все это как резюме – поможет в следующих программах.

В олимпийском сезоне мы увидим другую Луну, а пока – восхищайтесь!

