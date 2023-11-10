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Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

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Луна Хендрикс Луна Хендрикс
женское катание женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Луна Хендрикс на наших глазах выросла в секс-символ фигурного катания.

Похоже, ей этого и хотелось: в последние годы бельгийка штамповала игривые программы под экстрим-наряды.

Ее номера запоминаются – впечатляют и раздражают. В фигурной редакции возник спор – хорошо это или плохо? Программы Луны – навязчивый самоповтор или разумная эксплуатация козыря?

Полина Крутихина – против Луны

Последние несколько лет мне не нравятся программы Луны Хендрикс – и дело не в вырезах на ее платьях, откровенной хореографии или тоске по постановкам Даниила Глейхенгауза на международных турнирах.

Это даже не брюзжание в духе «раньше было лучше»: в конце концов, раздевание Туктамышевой в показательных и костюм Степановой с эффектом обнажения были совсем недавно, а всем вместе взятым далеко до Катарины Витт, из-за откровенности которой поменяли правила.

Я хорошо помню раннюю Хендрикс времен доминирования Медведевой и Загитовой. Евро-2018 в женском катании запомнился важной предолимпийской победой Алины – и, соответственно, первым крупным поражением Жени; дискуссиями вокруг бронзы Костнер и симпатичными прокатами Луны под Мадонну и Gotan Project.

Потом Хендрикс замучили травмы, и полноценное возвращение случилось только в сезоне-2020/21. С тех пор ее стиль начал постепенно консервироваться в зажигательных программах под женский вокал с редкими проблесками вроде прошлогодней произвольной или действительно отличной короткой под «Карузо» Фабиан.

В новом сезоне, как и 5 лет назад, снова Мадонна – теперь уже в обеих постановках. Показательный – очередной танцевальный номер под Ноа Кирель с отсылками к ее хореографии из выступления на «Евровидении».

Постоянный хореограф Луны Адам Шоя обещал устроить фигуристке выход из зоны комфорта, но на самом деле Хендрикс уже давно не покидала ее. И есть ощущение, что вог Луны смотрелся бы намного свежее и интереснее, создай она для него контраст принципиально иной музыкой в короткой.

В свое время в похожую ловушку попала Лиза Туктамышева. Сколько бы ни поднимали залы ее финальные хореодорожки, предсказуемость программ и однотипность хореографии многих утомляла. Прошлогоднее «Одиночество» выстрелило во многом благодаря смене привычного образа – причем интересно было не только зрителям, но и самой фигуристке, которая называла необычную для себя постановку причиной продолжать карьеру.

Можно считать программы Хендрикс собственным стилем, а не самоповтором, но хочется, чтобы у нее, как у Туктамышевой, случилось свое «Одиночество».

Вячеслав Самбур – за Луну

Я далек от примитивного, животного восторга платьями Хендрикс. И уж тем более далек от призыва дерзить в программах смелее и чаще. По ощущениям, Луна и так близка к пределу: три номера текущего сезона – плюс-минус игра на одной струне.

Но за этим пока что интересно наблюдать, причем (проверено) не только мужчинам.

1. Я не помню Хендрикс в юности, но бегло изучил прокаты 5-6 летней давности. Уже там Луна – еще тинэйджер – прощупывала варианты с откровенными образами.

Костюм сезона-2017/18, короткая программа про Frozen Мадонны:

Короткая год спустя, бельгийка катает под It’s All Coming Back to Me Now от Селин Дион:

Да, наряды непохожие, но намерения и черты зарождающегося стиля понятны: открытые руки, плечи и спина, подчеркнуты достоинства фигуры.

Еще раз, это молодая Луна – системности пока не наработано, но попытки освоить конкретную роль были со старта взрослой карьеры. Пандемия и травмы затормозили процесс, но потом Хендрикс вернулась. И сейчас среди самых узнаваемых фигуристок мира.

2. В интервью Sports.ru год назад Луна четко провела черту между внешним видом в жизни и образами на льду:

● «Откровенные фотосессии – совсем не про меня. Я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее».

И открывая ее соцсети, веришь – сравните фотки Луны с фотками наших закончивших, полузакончивших и даже некоторых действующих фигуристок (не только одиночниц).

● «С годами я становлюсь более уверенной в себе и меньше стесняюсь. Я люблю выступать, обожаю публику и уже не зажимаюсь в программах. А вот выхожу со льда – и снова становлюсь обычной Луной, нормальной девушкой, без ярких костюмов и макияжа.

Такие раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Мы хотим показать, что женское катание – это не только лиричные песни и романтические программы. Мне хочется раскрыться с другой стороны и показать что-то яркое и запоминающееся».

А это уже манифест о творческом методе.

«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России

3. В женской фигурке несколько лет пустовало амплуа секс-символа.

У азиаток эксплуатировать кокетливые образы не принято; американки и канадки порой могут, но не последнее поколение – не тот типаж, не та харизма; а от России на международных стартах давно выступают в основном школьницы.

Луна заняла эту нишу и – совпадение или нет – неумолимо растет в компонентах. Да, обычно компоненты тесно увязаны с прогрессом в технике: кто больше умеет, тому, как правило, и досыпают баллов за компоненты.

Но Луна вправе трактовать это еще и так: мои образы нравятся судьям – за платья не штрафуют, оценками не обижают, сама система дает мне сигнал продолжать.

И систему тоже можно понять: за последнее десятилетие к женскому катанию прилип ярлык детского спорта с мимолетными карьерами. Почему бы не поощрить бельгийку, показывающую свой спорт женственным и зрелым.

Хендрикс на днях исполнилось 24, она среди самых возрастных топ-фигуристок, при этом соревновалась на ЧМ-2017 еще с Медведевой, Сотсковой и Погорилой. Все они ровесницы Луны, при этом закончили будто в прошлой жизни.

Выходит, все в выигрыше: фигурное катание, зрители, сама Хендрикс. В чем проблема?

4. Луна еще до отстранения России прибавляла в компонентах и развивала эротичный образ (вспомните платье-неведимку из олимпийского сезона). А после закрепилась в топе сверхнадежно: уже две медали ЧМ, серебро Евро.

Луна Хендрикс вышла на прокат в платье, которого как будто нет

В реалиях, где лучшие фигуристки катают примерно один контент, надо выделяться чем-то еще. И у бельгийки есть этот козырь: ее прокаты гарантируют сильную презентацию.

5. И все же кажется, что в этом сезоне Луна намеренно выкрутила «подачу без стеснения» на максимум – чтобы окончательно утвердиться в этой роли и оставить как отыгранную.

Судьи запомнят и дальше будут смотреть на Луну другими глазами. Гиперсексуальность постепенно уйдет, а репутация останется: на льду артистичная, женственная, привлекающая внимание фигуристка. Все это как резюме – поможет в следующих программах.  

В олимпийском сезоне мы увидим другую Луну, а пока – восхищайтесь!

У Луны Хендрикс то ли платье, то ли купальник: голая спина, декольте и невидимая юбка

Фото: Enrico Calderoni, Raniero Corbelletti, Yohei Osada, Naoki Nishimura, Mutsu Kawamori/Global Look Presseastnews.ru/Sefa Karacan

Вам надоели эти образы и методы от Луны?
814 голосов
Да, пора пробовать другое
11%
Каори Сакамото
Нет, пусть продолжает
89%
Луна Хендрикс

40 комментариев

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Geronimo Good
Для чего ещё смотреть катание.
+72
-3
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Артём Кочешев
Мужчина за, а женщина против. Какая неожиданность.
+38
-3
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SerVer
Ответ Geronimo Good
Для чего ещё смотреть катание.
Чтобы было о чём поругаться на ветках ФК.
+18
0
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Vasily Ivanov
Любой наряд делает эротичным или " седлом на корове" сама фигуристка. У Хендрикс получается хорошо первое. И оно у Хендрикс гораздо лучше чем у сонмищ заполонивших все инфополя силиконово-ботоксных "с одинаковыми прическами , макияжем , одеждой мисс "чего -то там ", блогерш , светских львиц ( мексиканских тушканов при рождении) и прочих безлико -одинаковых....
+17
-3
+14
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АРХАТ
Ну она в теле, пусть показывает)
+8
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zukarello
Няшечка
+10
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Блинчик
В этом сезоне Мэдисон Чок катается без трусов по заветам Луны Хендрикс.
+7
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Rygeek
Ответ Блинчик
В этом сезоне Мэдисон Чок катается без трусов по заветам Луны Хендрикс.
Не только:)
https://sportishka.com/uploads/posts/2022-08/1661162453_22-sportishka-com-p-viktoriya-sinitsina-figuristka-oboi-25.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2021/04/14/b8c9036205729ed03288ba6dd9c615ff.jpg
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Ostinato
Мне просто не нравится катание Луны. Я считаю, что она не делает ничего нового и уникального: она не придумывает новые хорео-элементы и не обыгрывает старые идеи на новый лад (как например Сакомото в матрице, где она проезжает на одной ноге прямоперед судьями, да, элемент не новый, но как обыгран!), не показывает фантастическое скольжение (Косторная) , не находит новые образы или сюжеты для программ (тут много кого хочется в пример привести). То есть по сути вся ее женственность и зрелость сводится к отсутствию трусов под очередным недоплатьем. Для меня это не секс и не женственность, для меня это самый просто и короткий путь к самым непритязательным сердцам.
+12
-7
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Максим Столбов
Это как мужики на женский теннис ходят, ну конечно да.
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Ярик01
Женское фигурное катание должно быть женственным, иначе оно не имеет смысла.
Пошлыми, на мой взгляд, образы не выглядят.
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Alexandra K
Я женщина, я за. Согласна по всем пунктам со вторым оратором. Существует у многих фигуристов определенный стиль. Молодые его ищут, зрелые в нем развиваются. Вот, Луна развивается, нам на радость. В отличие от однообразных азиаток, у неё очень яркая индивидуальность, в этом и прелесть. И в стиле "зреложенского" не обязательно катать только в ультра-секси образах, тут комментаторы не противоречат друг другу. Если она захочет, то отойдёт в более лирическую сторону, но это будет не девочка-цветочек, а такая женщина, целый букет)
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Большой Влад
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Луне нравится стоять на четвереньках. Ее брату тоже нравится стоять на четвереньках. Странная семья.

Тело сексуальное, но лицо ничем не примечательное. Не такая красивая, как Валиева.
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Rygeek
На Skate America больше напрягали постоянные подъезды к "Александру Васильичу", в том числе и от Луны.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Лека-Лека
Луне нечего предложить как фигуристке. Остается одно - предлагать себя. Очевидно это делается в расчете на спонсоров.
Может быть, она хочет спонсорства на почасовой или ночной основе?

Здесь нечего предложить, только простой технический контент, откатанный в обнаженном виде.
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Glyb Aleksey
Прошу прощения, но если бы о ней здесь не написали, я бы так дальше и не знал бы о ее существовании. Просто еще одна фигуристка, которая, как понимаю, особо ничего не выиграла.
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СвинопаС
Пусть радует мужчин своими выступлениями. А в итоге молодая гвардия Тутберидзе разгонит всех нафиг :)
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Elenavasilevna
Луна выбрала свой стиль одежды и катания, имеет право. В конце концов наши фигуристки выделялись из общей массы сложностью, спортивной составляющей, сейчас без наших куча фигуристок примерно одного уровня, нужно чем то брать))
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Йети
Пусть продолжает, конечно!
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Lennuci
Ответ Kareglazaya
Как по мне, последние ее платья - это перебор. Одни сплошные шнурочки и висюльки) И непонятно, почему Луну так зациклило на этом образе. Она девушка красивая, статная, ей отлично подошли бы, например, программы в стиле Майи Хромых или Константиновой: танго, блюз. Это были бы яркие женственные образы, при этом без "полуголых" костюмов
Не выкатает она танго. На прошлом этапе 3-3 (с недокрутом) во второй половине КП от нужды и страху пришлось сделать в первый раз. A радости было, как будто 4й прыгнула (в интервью было).
Все скатится, как всегда, к такому же голотелому, хоть и симпатиШному ширпотребу, либо контент завалит, как на ЧЕ.
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Geronimo Good
Ответ SerVer
Чтобы было о чём поругаться на ветках ФК.
Ну это святое.
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Andrei
Ответ Максим Столбов
Это как мужики на женский теннис ходят, ну конечно да.
Женский пляжный волейбол тоже норм)
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Kareglazaya
Как по мне, последние ее платья - это перебор. Одни сплошные шнурочки и висюльки)
И непонятно, почему Луну так зациклило на этом образе. Она девушка красивая, статная, ей отлично подошли бы, например, программы в стиле Майи Хромых или Константиновой: танго, блюз. Это были бы яркие женственные образы, при этом без "полуголых" костюмов
+8
-7
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Дарья Новикова
Ответ Альберт Акчурин
Спорт для педофилов
это клеймо огромная проблема для фигурного катания
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ДИОНИС
Каждая фигуристка выбирает свой стиль. У Луны он вот такой. Главное, чтобы оценивали не внешность и наряды, а само выступление фигуристки на льду.
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