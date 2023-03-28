63 комментария

Признание Копачева и Ниткина.

На Sports.ru продолжаются выборы «100 лучших спортсменов в истории России» – и чем ближе финал голосования (31 марта в 23:59 по московскому времени), тем меньше ясности, кто победит. В анкетах редакции Мария Шарапова – обладательница пяти «Больших шлемов», экс-первая ракетка мира – совсем чуть-чуть уступила Александру Овечкину, но в любом случае все решится в пользовательском голосовании. У вас еще есть время, чтобы повлиять на итоги проекта.

А пока вы это делаете, шеф-редактор Sports.ru Павел Копачев и редактор тенниса Павел Ниткин объясняют, почему отдали первое место именно Шараповой.

Павел Копачев помнит Шарапову на Олимпиаде-2014 в Сочи – и до сих пор восхищен ее русскостью

Буду честен: это я, на год возглавив теннисный раздел (привет, 2013-й), ввел рубрику «Шарапова недели». Казалось, преступно не писать про главную спортивную звезду так мало – и каждое воскресенье мы набрасывали на планерке по 5-7 новых идей. Придумывали – чего уж там – довольно смешные темы, отражавшие дух медиа и того времени. Забавно вспомнить:

• Шарапова и еще 7 главных модниц мирового тенниса

• 8 вещей, которые Мария Шарапова делает красивее всех

• Мария Шарапова как самая прекрасная болельщица

• Платье-павлин и еще 6 худших нарядов Марии Шараповой

Буду еще честнее: в Сочи-2014, когда геополитика не вытравила все остальное из нашей жизни, я испытал настоящую гордость за страну, ее достижения и невероятное единение общества в те олимпийские дни. Тогда, на Играх, можно было не только болеть за фигуристов и хоккеистов, но и наблюдать, как Мария Шарапова открывала Россию остальному миру – в качестве корреспондента NBC.

«Персона Марии выходит за рамки спорта, она одна из самых узнаваемых звезд в мире, – раздавал комплименты исполнительный продюсер NBC Джим Белл. – Мария росла в Сочи до 6 лет, ее родственники и друзья все еще живут в России, она проводник русской культуры».

Я это четко помню: Маша в олимпийской столовой (ест борщ и оливье), в олимпийском парке, в белых кроссовках на гальке Черного моря, на санно-бобслейной трассе, с флагом на церемонии открытия, в обнимку с болельщиками.

Ее встречали как национального героя: такого ажиотажа и искреннего интереса не было ни к Овечкину с Малкиным, чья сборная растворилась на сочинском льду, ни к Шипулину с Легковым, ни даже к Липницкой с Тутберидзе. Ни к одному из героев Олимпиады.

Я только сейчас понимаю, что у Шараповой на протяжении всей карьеры была удивительная миссия: продвигать за рубежом русскую красоту, русскую культуру, русскую стать, русский характер. Переехав в Америку, идеально выучив язык и органично приняв американский образ жизни, Мария не порвала связи с родиной – наоборот, старалась ей соответствовать (может, отсюда и дурацкая дисквалификация за дурацкий мельдоний).

При всем уважении к Овечкину и его великой карьере, Шараповой было неимоверно сложнее выбиться в звезды. У нее безумно конкурентный индивидуальный вид (это в хоккей играют в лучшем случае 10-12 стран, а в теннис – почти все), и в одно время с ней царствовала Серена Уильямс, которой она проиграла три финала «Большого шлема», итоговый и олимпийский финалы.

У Шараповой не было суперздоровья и суперскиллов – она всего добилась благодаря работе и уникальному внутреннему стержню, который не позволял ей рассыпаться даже в самые тяжелые минуты. Все ее победы – выстраданные, по законам русского эпоса.

10 финалов «Большого шлемов», 5 побед, в том числе карьерный «Шлем», победа на итоговом, 36 побед на турнирах WTA – 15 лет в топе. Это космос! Для сравнения: остальные русские теннисистки – без Шараповой – выиграли 3 «Шлема» и сыграли в 13 финалах БШ.

Но великой Шарапову делают не титулы, не роль знаменосца на Олимпиаде-2012, не участие в открытии домашних Игр-2014, не экстренные эфиры Первого с ее финалов, не восковая фигура в Музее мадам Тюссо, не бизнес-империя и долгосрочные контракты, благодаря которым Мария заработала $325 млн (по данным Forbes), а ее русский дух и характер.

Она наша. Кто бы что ни говорил. Пожалуй, никто так очаровательно и смело не выражал наши ценности на английском языке, как Мария Шарапова.

Поэтому я проголосовал за нее. Не сомневаясь.

У Павла Ниткина только три аргумента против, но они не перевешивают все достижения Шараповой

Логика простая. Для этого нужно только принять субъективную предпосылку: теннис – лучший вид спорта. Значит, лучшим спортсменом должен быть кто-то из тенниса.

А Шарапова в российском теннисе – главная звезда.

Во-первых, она самая титулованная. У нее пять «Больших шлемов» в одиночном разряде (кроме нее ни у кого в России нет больше двух), 36 титулов в целом.

И что еще важнее, за этими цифрами скрывается история спортсменки, которая всю карьеру менялась и становилась лучше. Самый яркий пример – ее отношения с грунтом. Всю первую половину карьеры она банально не умела на нем играть, называла себя «коровой на льду». Но к концу карьеры «Ролан Гаррос» стал единственным «Шлемом», который она брала дважды. И большую часть крупных титулов после 2012 года взяла на глине. Это же потрясающая история роста.

Если говорить не только о достижениях, а о влиянии на спорт, то тут Мария – чуть ли не главная теннисистка современности. Она не просто человек, а архетип. Любую красивую и высокую теннисистку с атлетичной и силовой игрой называют новой Шараповой. А если у нее еще и волосы светлые, то от этих сравнений она не отделается никогда.

Самый красноречивый показатель узнаваемости Шараповой – то, что она 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Это совершенно четкая оценка ее популярности – то, сколько денег компании были готовы платить за возможность использовать ее образ.

На самом деле есть только три аргумента против Шараповой.

1. Ее личка с Сереной Уильямс – 2:20 в целом, 15 лет без побед, 19 поражений подряд. Дело, действительно, плохо.

Но мы же говорим о том, что Мария величайшая в России, а не в истории тенниса вообще. И да, у некоторых российских теннисисток дела против Серены шли лучше – например, у Дементьевой и Кузнецовой. Но титулов-то больше у Шараповой. Славы, влияния, известности – тоже. Так что, как мне кажется, это никак не влияет на ее статус. По-моему, это вообще несерьезный аргумент.

2. Дисквалификация за допинг. Тут все серьезнее. Хотя…

Шарапову дисквалифицировали за мельдоний. Который до этого всю ее карьеру был легальным. Всех больших побед она добилась, когда он не был запрещен. Это не та история, когда спортсмен один раз попался на каком-то хардкорном допинге и теперь все его результаты можно ставить под сомнение.

3. Слабая связь с Россией. Депутат Терюшков назвал бы ее американской теннисисткой российского происхождения. И действительно – с раннего детства она живет в США, а на родине бывала очень редко.

Но играла-то она за Россию – и на индивидуальных турнирах, и в сборной. И серебро Олимпиады в Лондоне тоже взяла под российским флагом. Когда она выигрывала «Ролан Гаррос», над центральным стадионом звучал российский гимн. И в один из самых светлых моментов истории современной России – на Олимпиаде в Сочи – кто вносил олимпийский огонь на стадион? Шарапова.

И кто сейчас читает сыну стихи Маяковского по-русски? Тоже Шарапова.

Так что у меня сомнений нет. В современном российском спорте нет никого лучше Марии Шараповой.

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Выборы «100 лучших спортсменов в истории России» продолжатся до 31 марта 23:59 по московскому времени. У вас еще есть возможность повлиять на итоги голосования!

Фото: Gettyimages.ru/Joe Scarnici, Clive Brunskill, Mike Hewitt, Thomas Niedermueller, Ian Walton