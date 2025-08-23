Джокович – на слухи о работе с Селеш: «Я не могу вам ничего сказать, но у нас были некоторые интересные разговоры»
Новак Джокович, вероятно, прокомментировал слухи о работе с Моникой Селеш.
«Я думаю, вы знаете, о ком я говорю.
Я улыбаюсь, потому что это как будто вы прочитали мои мысли, но я не могу вам ничего сказать. Я немного подогреваю ситуацию, разговариваю… Посмотрим, мы вам сообщим.
Это всего лишь начальные разговоры, и это больше об эмоциональной стороне, чем о долгосрочном партнерстве. Для меня это бы многое значило. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю, но давайте не будем сейчас переходить к именам, чтобы я не забегал вперед. Если это вообще произойдет… У нас были некоторые интересные разговоры».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: rg.org
