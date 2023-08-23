28 комментариев

Роналду уже не раз нарушал закон.

Саудовская Аравия доминирует на трансферном рынке: подписали море звезд, включая Бензема, Неймара, Фирмино и Мане. И даже вошли в топ-5 по тратам среди всех лиг.

Но в июле всех удивила сумасшедшая новость не про деньги: якобы трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» мог сорваться из-за собак! В Саудовской Аравии французские бульдоги (порода собак Фабиньо) считаются опасными, въехать в страну с ними нельзя.

В итоге трансфер состоялся, а «Аль-Иттихад» в презентации показал Фабиньо с тиграми, высмеяв слухи о срыве сделки из-за собак.

А что еще и точно нельзя? Ооочень многое!

В Саудовской Аравии все соблюдают Коран. Здесь абсолютизм, разрешены пытки и смертная казнь

Саудовская Аравия – самое крупное государство на Аравийском полуострове. Население – 37 млн человек. Это одна из самых закрытых стран мира. В стране действует абсолютная монархия (так только в семи странах мира): это означает, что вся власть сосредоточена в руках одного человека-монарха. Мекка и Медина, два главных священных города ислама, расположены именно здесь.

Все подчиняются единому закону шариата (исламскому праву), составленному на основе Корана и Сунны. Поэтому правила максимально строгие: только в Саудовской Аравии все еще разрешены публичные пытки и смертная казнь.

Также сильно ограничены права женщин: например, только в 2018 году официально разрешили водить машину. А в 2019-м – выходить на улицу без опекуна-мужчины.

Туристов просят уважать культуру страны, поэтому рекомендуют одеваться сдержанно: не надевать шорты и майки (надо закрывать колени и плечи). Нельзя проявлять нежности (держаться за руки, обниматься, целоваться) на улице и особенно на публике. Отношения вне брака строго запрещены.

Из-за норм шариата действует жесткий запрет на алкоголь и свинину. Нельзя пить даже по пути в страну. Так, в 1999-м филиппинца Фаустино Салазара, прибывшего в Саудовскую Аравию, задержали прямо в аэропорту из-за двух плиток шоколада с алкогольной начинкой. И приговорили к 4 месяцам тюрьмы и 75 ударам плетью.

Среди странных запретов – барбекю, Гарри Поттер и покемоны

Что еще запрещено в этой стране?

• Покемонов запретили еще в 2016-м. В правительстве заявили, что Pokemon Go включает в себя многобожие и азартные игры, а это вообще-то запрещено. А еще персонажи основаны на теории эволюции Дарвина, которая тоже противоречит учениям ислама.

• С наркотиками тоже очень строго: за преступления, связанные с этим, допускается смертная казнь.

• Саудовская Аравия усиленно борется с колдовством, поэтому все книги и фильмы про Гарри Поттера под запретом.

• С барбекю тоже сложно: можно организовывать только на своем участке с разрешения властей. В общественных местах – штраф.

• В 2017-м местная полиция арестовала парня, который танцевал «Макарену» на перекрестке в Джидде. Причина – непристойное поведение на публике. Но ограничились только предупреждением.

• В том же году арестовали саудовского певца за танцевальный жест «дэб», посчитав, что это отсылка к употреблению наркотиков. Но он публично извинился, и дело закрылось. К счастью, Поль Погба пока не приехал в Саудовскую Аравию.

• Строго следят за азартными играми (в ним относят не только казино, а даже шахматы), которые строго запрещены Кораном. Неймару будет тяжело сдержаться.

• Министерство внутренних дел страны выкладывало список из 50 имен, которыми нельзя называть детей. Эти имена противоречат культуре государства. Из европейских там можно найти имя Бен (враждебно для короля Саудовской Аравии; возможно, потому что премьер-министра Израиля зовут Бенджамин). Чилуэлла не ждали бы на Ближнем Востоке.

• В стране запретили фотографироваться с животными, потому что посчитали это влиянием Запада.

• Фотографировать местных жителей можно только с их согласия. И не рекомендуют делать фотографии в больших городах: в кадр может попасть мечеть или кто-то из королевской семьи – это запрещено.

• Бинокль, видимо, нельзя провозить по той же причине – чтобы не следить за королевской семьей.

• В стране действует жесткая цензура. Поэтому наличие любых порнографических материалов и публикация откровенного контента под запретом. А в кинотеатрах вырезают из фильмов все поцелуи и постельные сцены.

• В День святого Валентина запрещено продавать товары красного цвета или в форме сердца. Из-за того, что христианские праздники (в том числе Рождество) не воспринимаются мусульманами.

Роналду стабильно нарушает законы: например, публично крестился и брался за пах. Ему пока (?) все прощают

В полуфинале арабского Кубка чемпионов Криштиану забил – и перед празднованием перекрестился. Публичные христианские жесты в стране запрещены, но наказаний не последовало.

До этого было жестче: Роналду после одной из игр схватил себя за пах, пока шел в подтрибунку – так ответил болельщикам, которые скандировали «Месси-Месси». А саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, просил депортации: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».

Клуб оправдал футболиста травмой. А в Федерации футбола Саудовской Аравии не стали рассматривать видео, потому что его записали с трибун (неофицальный вещатель). Снова без наказания!

Под штраф могла попасть и девушка Джорджина. Она неоднократно появляясь на публике в открытых нарядах, но тоже обошлась без санкций.

Также в Саудовской Аравии запрещают парам жить вместе без брака. Но для Джорджины и Криша сделали исключение. Впрочем, местные юристы заявляли, что на иностранцев такое правило больше не распространяется.

Поэтому пока неясно, действуют ли все эти законы Саудовской Аравии на приехавших звезд мирового футбола. Но лучше, конечно, обойтись без мантии Гарри Поттера.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Yasser Bakhsh; unsplash.com/tasnim umar