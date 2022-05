Акинфеев косплеил Боба Марли, Билич состоял в рок-группе, а Чех барабанами улучшал игру в воротах. Кто совмещал музыку с футболом

🎵🎵🎵

Среди футболистов немало тех, кто открывал новые таланты после (или во время) карьеры. К примеру, легендарный Винни Джонс стал известным актером и успел засветиться в культовых фильмах Гая Ричи.

Джонс был еще и певцом! В 2002-м, спустя 3 года после завершения карьеры он выпустил первый альбом из 14 треков разных жанров. В 2019-м он взрывал на сцене в британском шоу талантов, в этом году уже выпустил несколько синглов.

Мы вспомнили, кто еще среди футболистов и тренеров тесно связан с музыкой.

Славен Билич играл в рок-группе, а легенда «Эвертона» Лейтон Бейнс брал гитару на сборы

Бывший тренер «Локомотива» начал серьезно увлекаться музыкой в 2004-м, когда основалась хорватская рок-группа Rawbau. Их музыка – это мелодичный и агрессивный рок, слова песен затрагивают социальные проблемы общества, как говорил сам Билич:

«Почти вся хорватская музыка – это набор банальностей вроде «Я люблю тебя, бла-бла-бла». Этой ерунде нет места в моей музыке, я пишу о настоящих вещах: об обществе, нищете, войне, политике…»

В том же году вышел первый альбом (и последний), который так и назывался – Rawbau. А продюсированием занималась пивоваренная Загреба.

В 2008-м году, в предверии Евро, вышел сингл Vatreno Ludilо (в переводе с хорватского означает «Пламенное безумие»), посвященный сборной Хорватии. В июне песня возглавляла топ-чарты Хорватии. А Билич со сборной Хорватии на том Евро вылетел в четвертьфинале от турок.

Лейтон Бейнс играл на гитаре везде, даже брал ее с собой на сборы:

«Помню, ко мне в номер пришел Гари Нэвилл (в тот момент Гари Нэвилл был тренером сборной Англии – Sports.ru), чтобы понять, откуда шум. Он увидел, как я играю на гитаре. Гари простоял молча две минуты, взял гитару, попытался что-то сыграть, положил гитару и ушел.

Я не могу дома играть на гитаре. Иногда я пытаюсь взять ее на 15-20 минут, но если рядом дети, это практически невозможно. Когда мы путешествуем или уезжаем на сборы, многие парни просто спят, отдыхают и расслабляются. Но я не сплю – я играю на гитаре».

Любовь к музыке неслучайна: Бэйнс давно дружит с рокером Майлзом Кейном, иногда даже гоняет вместе с ним на концерты.

Еще в 2013-м Бейнс составлял подборки новых треков на сайте «Эвертона». Он рассказывал, что частенько включал любимый инди-рок в раздевалке, но это вообще никому не заходило, а некоторые просили сразу выключить.

Санчес увлекается пианино, а на презентации в «МЮ» даже сыграл гимн клуба

Санчес удивил болельщиков еще в Англии: в 2014-м Лукас Подольски, игравший тогда за «Арсенал», выложил в свой инстаграм видео, как чилиец исполняет серенаду.

А в конце 2015-го на ютуб-канале «Арсенала» вышел ролик с поздравительной песней к Рождеству, где Алексис играл на синтезаторе.

«Я не профессиональный пианист, но игра на пианино действительно помогает мне расслабиться, потому что целый день я нахожусь в атмосфере футбола, – рассказывал Санчес. – Игра на пианино дает возможность отключиться от футбола. Когда я иду домой, я не хочу больше смотреть футбольные матчи, я хочу просто поиграть со своими собаками и провести время с семьей, потому что это помогает мне расслабиться и зарядиться энергией на следующий день. Такая передышка придает новый импульс».

После перехода в «Манчестер Юнайтед» Санчес на презентации исполнил гимн клуба на пианино. Правда, в комментах все шутят, что это самый запоминающийся момент чилийца за все время в Манчестере.

Петр Чех играл на барабанах на рок-концертах и даже вел канал на ютубе

«Я никогда не играл на музыкальных инструментах и не посещал никаких уроков, – рассказывал Чех. – Но когда мы с Карло Кудичини играли в Rock Band (музыкальная видеоигра – Sports.ru), я без раздумий прыгнул за барабаны, хотя в реальной жизни никогда к ним не прикасался.

Я всегда любил слушать музыку, но даже не ожидал, что мне настолько понравится играть на барабанах. Я понял, что когда ты участвуешь в создании мелодии, ты начинаешь по-новому ее ощущать, и это очень круто. Я установил на iPad виртуальную установку и играл, когда выпадала минута, просто ради удовольствия».

В 2013-м Чех состоял в рок-группе Eddie Stoilow и даже поучаствовал в двух концертах на чешском фестивале.

Чех говорил, что барабаны помогают развить руки и зрение:

«Это учит задействовать все конечности одновременно по-разному. Вам нужно найти способ координировать свои действия. Как только вы научитесь правильно программировать мозг, это поможет и на футбольном поле.

Для вратаря это особенно важно. Играя на барабанах, я вырабатываю навыки, которые потом могу использовать в матчах. Это хорошо прокачивает координацию рук и зрения. В какой-то мере это полноценное вратарское упражнение. И мне это нравится. Я люблю посидеть в студии, поиграть под любимую песню, но при этом извлечь из этого практическую пользу для моей основной деятельности».

В 2014-м Чех завел канал на ютубе, где выкладывал каверы на популярные песни. Так, первое видео с кавером на трек от Foo Fighters набрало почти миллион просмотров.

Правда, Чех подзабросил канал – последнее видео выходило лишь два года назад.

Рэперы из Нидерландов: Бабел читает про карьеру, а Депай собирает по 18 млн просмотров

В Голландии сумасшедшая культура музыки и футбола. Ощущение, что чуть ли не каждый второй футболист из Нидерландов читает рэп и записывает альбомы.

Первым стал Ройстон Дренте. Он уже в 2008-м начал выкладывать треки, совмещая музыку с футболом. Загадочный футболист, поигравший за «Реал» и «Аланию», в 2016-м официально объявил, что уходит из футбола в музыку. В 2017-м он выпустил два клипа и два трека, которые суммарно не набрали даже 500 тысяч просмотров, и забросил ютуб-канал вместе с карьерой рэпера.

В 2008-м Райан Бабел, тоже запускавший рэп-карьеру, вместе с Дренте выпустили сингл Tak Taki («сплетница»). Только Бабел не забросил: в конце 2021-го он выпустил большой альбом «Автобиография. Глава 1», где поет о трудностях в начале футбольной карьеры и взаимоотношениях с Бенитесом и Ван Галом. Райан сказал, что не хочет быть как все рэперы:

«В прошлом, когда я делал маленькие вещи в студии, это было больше похоже на хвастовство, вы знаете, как рэперы это делают. Легко солгать и сказать: «О, я богат этим и богат тем», но это было мне неинтересно и определенно не то, чем я хотел заниматься. Я хотел быть искренним и поделиться своей правдой в этом альбоме».

Самый успешный голландец-рэпер – Мемфис Депай. Он с 18 лет занимается музыкой, раньше появлялся в песнях известных голландских рэперов. 5 лет назад он выпустил свой первый клип, где поучаствовал Квинси Промес.

Получилось дорого и красиво: золотые цепи на шее, Bentley на фоне, Rolex на запястье. Ролик собрал больше двух миллионов просмотров.

Самая успешная песня Депая на данный момент — No Love («Нет любви»). 18 миллионов просмотров на Youtube, но футболист обещал, что это только начало.

Сам Промес, помогавший Депаю на старте, тоже пишет рэп. Выпускает треки редко, поет в них про друзей и родителей. Но болельщики негативно воспринимают творчество и пишут в комментах: «Лучше играй в футбол, это у тебя лучше получается».

«Футбол и серьезное занятие музыкой – несовместимы, – говорил Промес в интервью Gassan Magazine, – та песня с Депаем – единичный случай. Мы сделали это, чтобы показать всем, что важно быть самим собой».

А что в России? Акинфеев косплеит Боба Марли, а Слуцкий поет во всех клипах «Рубина»

Среди наших футболистов можно выделить только Игоря Акинфеева: он долго дружит с Сергеем Жуковым из «Руки вверх». Несколько лет назад они вместе записали трек «Мой друг». А осенью появилось видео, где Игорь Акинфеев в образе Боба Марли; вратарь спел рэгги на съемочной площадке сериала, в котором играл Жуков.

Еще один вратарь, Руслан Нигматуллин, после окончания карьеры ушел в музыку и стал диджеем.

«Душа у меня до сих пор просит играть в футбол, но, к сожалению, здоровье не позволило играть дольше, – вспоминал Нигматуллин несколько лет назад. – Понятно, что всегда хочется большего. Но не получилось. Хотя в целом я своей футбольной карьерой доволен. И естественно, когда я оказался перед выбором, чем заниматься, то вспомнил о музыке. Это была моя детская мечта. Конечно, я не думал о карьере диджея, тогда еще и профессии такой не было. Я пошел поучился, освежил старые знания, приобрел новые. И за последние несколько лет объехал с гастролями больше 350 городов – от Владивостока до Нью-Йорка. Я и сейчас продолжаю колесить по стране, и мне это очень нравится. В принципе то, чего мне не хватало во время спортивной карьеры, я восполнил с помощью музыки».

Но главный певец российского футбола – Леонид Слуцкий. Он читал рэп на свадьбе Романа Адамова, а на посвящении в «Рубине» спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

В конце 2020-го в новогоднем клипе «Рубина» он спел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». Тогда про Слуцкого даже заговорили в Европе и просили отправить на Евровидение от России.

Слуцкого подтягивает к современной музыке сын, который сам пишет рэп. Несколько лет назад он делился своими увлечениями.

Теперь практически каждый клип «Рубина» сопровождает исполнение песни от Слуцкого. У Леонида Викторовича даже есть карточка музыканта в «Яндекс Музыке». Там пока только один трек – «Рубин СуперГуд».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; afpforum.com/East News/AFP PHOTO STRINGER; globallookpress.com/Ondrej Deml/CTK; instagram.com/ryanbabel