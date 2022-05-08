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Акинфеев косплеил Боба Марли, Билич состоял в рок-группе, а Чех барабанами улучшал игру в воротах. Кто совмещал музыку с футболом

Винни Джонс Винни Джонс
Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Мемфис Депай Мемфис Депай
Квинси Промес Квинси Промес
Райан Бабел Райан Бабел
Ройстон Дренте Ройстон Дренте
Петр Чех Петр Чех
Алексис Санчес Алексис Санчес
Славен Билич Славен Билич
Лейтон Бейнс Лейтон Бейнс
Футбол Футбол

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Среди футболистов немало тех, кто открывал новые таланты после (или во время) карьеры. К примеру, легендарный Винни Джонс стал известным актером и успел засветиться в культовых фильмах Гая Ричи.

Джонс был еще и певцом! В 2002-м, спустя 3 года после завершения карьеры он выпустил первый альбом из 14 треков разных жанров. В 2019-м он взрывал на сцене в британском шоу талантов, в этом году уже выпустил несколько синглов. 

Мы вспомнили, кто еще среди футболистов и тренеров тесно связан с музыкой.

Славен Билич играл в рок-группе, а легенда «Эвертона» Лейтон Бейнс брал гитару на сборы

Бывший тренер «Локомотива» начал серьезно увлекаться музыкой в 2004-м, когда основалась хорватская рок-группа Rawbau. Их музыка – это мелодичный и агрессивный рок, слова песен затрагивают социальные проблемы общества, как говорил сам Билич:

«Почти вся хорватская музыка – это набор банальностей вроде «Я люблю тебя, бла-бла-бла». Этой ерунде нет места в моей музыке, я пишу о настоящих вещах: об обществе, нищете, войне, политике…» 

В том же году вышел первый альбом (и последний), который так и назывался – Rawbau. А продюсированием занималась пивоваренная Загреба.

В 2008-м году, в предверии Евро, вышел сингл Vatreno Ludilо (в переводе с хорватского означает «Пламенное безумие»), посвященный сборной Хорватии. В июне песня возглавляла топ-чарты Хорватии. А Билич со сборной Хорватии на том Евро вылетел в четвертьфинале от турок.

Лейтон Бейнс играл на гитаре везде, даже брал ее с собой на сборы:

«Помню, ко мне в номер пришел Гари Нэвилл (в тот момент Гари Нэвилл был тренером сборной Англии – Sports.ru), чтобы понять, откуда шум. Он увидел, как я играю на гитаре. Гари простоял молча две минуты, взял гитару, попытался что-то сыграть, положил гитару и ушел. 

Я не могу дома играть на гитаре. Иногда я пытаюсь взять ее на 15-20 минут, но если рядом дети, это практически невозможно. Когда мы путешествуем или уезжаем на сборы, многие парни просто спят, отдыхают и расслабляются. Но я не сплю – я играю на гитаре».

Любовь к музыке неслучайна: Бэйнс давно дружит с рокером Майлзом Кейном, иногда даже гоняет вместе с ним на концерты.

Еще в 2013-м Бейнс составлял подборки новых треков на сайте «Эвертона». Он рассказывал, что частенько включал любимый инди-рок в раздевалке, но это вообще никому не заходило, а некоторые просили сразу выключить.

Санчес увлекается пианино, а на презентации в «МЮ» даже сыграл гимн клуба

Санчес удивил болельщиков еще в Англии: в 2014-м Лукас Подольски, игравший тогда за «Арсенал», выложил в свой инстаграм видео, как чилиец исполняет серенаду.

А в конце 2015-го на ютуб-канале «Арсенала» вышел ролик с поздравительной песней к Рождеству, где Алексис играл на синтезаторе.

«Я не профессиональный пианист, но игра на пианино действительно помогает мне расслабиться, потому что целый день я нахожусь в атмосфере футбола, – рассказывал Санчес. – Игра на пианино дает возможность отключиться от футбола. Когда я иду домой, я не хочу больше смотреть футбольные матчи, я хочу просто поиграть со своими собаками и провести время с семьей, потому что это помогает мне расслабиться и зарядиться энергией на следующий день. Такая передышка придает новый импульс».

После перехода в «Манчестер Юнайтед» Санчес на презентации исполнил гимн клуба на пианино. Правда, в комментах все шутят, что это самый запоминающийся момент чилийца за все время в Манчестере.

Петр Чех играл на барабанах на рок-концертах и даже вел канал на ютубе

«Я никогда не играл на музыкальных инструментах и не посещал никаких уроков, – рассказывал Чех. – Но когда мы с Карло Кудичини играли в Rock Band (музыкальная видеоигра – Sports.ru), я без раздумий прыгнул за барабаны, хотя в реальной жизни никогда к ним не прикасался.

Я всегда любил слушать музыку, но даже не ожидал, что мне настолько понравится играть на барабанах. Я понял, что когда ты участвуешь в создании мелодии, ты начинаешь по-новому ее ощущать, и это очень круто. Я установил на iPad виртуальную установку и играл, когда выпадала минута, просто ради удовольствия».

В 2013-м Чех состоял в рок-группе Eddie Stoilow и даже поучаствовал в двух концертах на чешском фестивале.

Чех говорил, что барабаны помогают развить руки и зрение:

«Это учит задействовать все конечности одновременно по-разному. Вам нужно найти способ координировать свои действия. Как только вы научитесь правильно программировать мозг, это поможет и на футбольном поле.

Для вратаря это особенно важно. Играя на барабанах, я вырабатываю навыки, которые потом могу использовать в матчах. Это хорошо прокачивает координацию рук и зрения. В какой-то мере это полноценное вратарское упражнение. И мне это нравится. Я люблю посидеть в студии, поиграть под любимую песню, но при этом извлечь из этого практическую пользу для моей основной деятельности».

В 2014-м Чех завел канал на ютубе, где выкладывал каверы на популярные песни. Так, первое видео с кавером на трек от Foo Fighters набрало почти миллион просмотров.

Правда, Чех подзабросил канал – последнее видео выходило лишь два года назад.

Рэперы из Нидерландов: Бабел читает про карьеру, а Депай собирает по 18 млн просмотров

В Голландии сумасшедшая культура музыки и футбола. Ощущение, что чуть ли не каждый второй футболист из Нидерландов читает рэп и записывает альбомы.

Первым стал Ройстон Дренте. Он уже в 2008-м начал выкладывать  треки, совмещая музыку с футболом. Загадочный футболист, поигравший за «Реал» и «Аланию», в 2016-м официально объявил, что уходит из футбола в музыку. В 2017-м он выпустил два клипа и два трека, которые суммарно не набрали даже 500 тысяч просмотров, и забросил ютуб-канал вместе с карьерой рэпера.

В 2008-м Райан Бабел, тоже запускавший рэп-карьеру, вместе с Дренте выпустили сингл Tak Taki («сплетница»). Только Бабел не забросил: в конце 2021-го он выпустил большой альбом «Автобиография. Глава 1», где поет о трудностях в начале футбольной карьеры и взаимоотношениях с Бенитесом и Ван Галом. Райан сказал, что не хочет быть как все рэперы:

«В прошлом, когда я делал маленькие вещи в студии, это было больше похоже на хвастовство, вы знаете, как рэперы это делают. Легко солгать и сказать: «О, я богат этим и богат тем», но это было мне неинтересно и определенно не то, чем я хотел заниматься. Я хотел быть искренним и поделиться своей правдой в этом альбоме».

Самый успешный голландец-рэпер – Мемфис Депай. Он с 18 лет занимается музыкой, раньше появлялся в песнях известных голландских рэперов. 5 лет назад он выпустил свой первый клип, где поучаствовал Квинси Промес.

Получилось дорого и красиво: золотые цепи на шее, Bentley на фоне, Rolex на запястье. Ролик собрал больше двух миллионов просмотров. 

Самая успешная песня Депая на данный момент — No Love («Нет любви»). 18 миллионов просмотров на Youtube, но футболист обещал, что это только начало.

Сам Промес, помогавший Депаю на старте, тоже пишет рэп. Выпускает треки редко, поет в них про друзей и родителей. Но болельщики негативно воспринимают творчество и пишут в комментах: «Лучше играй в футбол, это у тебя лучше получается».

«Футбол и серьезное занятие музыкой – несовместимы, – говорил Промес в интервью Gassan Magazine, – та песня с Депаем – единичный случай. Мы сделали это, чтобы показать всем, что важно быть самим собой».

А что в России? Акинфеев косплеит Боба Марли, а Слуцкий поет во всех клипах «Рубина»

Среди наших футболистов можно выделить только Игоря Акинфеева: он долго дружит с Сергеем Жуковым из «Руки вверх». Несколько лет назад они вместе записали трек «Мой друг». А осенью появилось видео, где Игорь Акинфеев в образе Боба Марли; вратарь спел рэгги на съемочной площадке сериала, в котором играл Жуков.

Еще один вратарь, Руслан Нигматуллин, после окончания карьеры ушел в музыку и стал диджеем.

«Душа у меня до сих пор просит играть в футбол, но, к сожалению, здоровье не позволило играть дольше, – вспоминал Нигматуллин несколько лет назад. – Понятно, что всегда хочется большего. Но не получилось. Хотя в целом я своей футбольной карьерой доволен. И естественно, когда я оказался перед выбором, чем заниматься, то вспомнил о музыке. Это была моя детская мечта. Конечно, я не думал о карьере диджея, тогда еще и профессии такой не было. Я пошел поучился, освежил старые знания, приобрел новые. И за последние несколько лет объехал с гастролями больше 350 городов – от Владивостока до Нью-Йорка. Я и сейчас продолжаю колесить по стране, и мне это очень нравится. В принципе то, чего мне не хватало во время спортивной карьеры, я восполнил с помощью музыки».

Но главный певец российского футбола – Леонид Слуцкий. Он читал рэп на свадьбе Романа Адамова, а на посвящении в «Рубине» спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

В конце 2020-го в новогоднем клипе «Рубина» он спел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». Тогда про Слуцкого даже заговорили в Европе и просили отправить на Евровидение от России.

Слуцкого подтягивает к современной музыке сын, который сам пишет рэп. Несколько лет назад он делился своими увлечениями.

Теперь практически каждый клип «Рубина» сопровождает исполнение песни от Слуцкого. У Леонида Викторовича даже есть карточка музыканта в «Яндекс Музыке». Там пока только один трек – «Рубин СуперГуд». 

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; afpforum.com/East News/AFP PHOTO STRINGER; globallookpress.com/Ondrej Deml/CTK; instagram.com/ryanbabel

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