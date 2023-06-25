«Ну и какого черта было выкобениваться?!» Отар Кушанашвили против всех

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От редакции: «Родина Медиа» ураганно начала четвертый сезон Медиалиги – разгромила «Народную Команду» со счетом 6:0. Сегодня «РМ» сыграет с «Эгриси» Василия Уткина. Перед матчем медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили написал уникальную колонку – одновременно похвалил своих и прошелся по Радимову, Крапу, Егорову и Уткину. Идеальный разогрев?

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6:0 «РОДИНЫ МЕДИА» с хет-триком ГАЗДАНОВА и блестящее достижение 2D в КУБКЕ РОССИИ – едва ли кто-то дерзнет оспорить, что это на сегодня главные результаты первой недели 4-го сезона МЕДИАЛИГИ. Я сам не люблю тех, кто становится на котурны, никто не любит, и это не «выспренняя патетика на котурнах», но нет сегодня, да простят меня ЕГОРОВ, УТКИН И РАДИМОВ, в Лиге нашей команд сильнее, чем мы и 2D.

Сразу, не анатомируя, покончим с темой КРАПА. Я не плюхнулся после матча на его физиономию, как ТЕКИЛА и ВОЛОДЯ ХХL, потому что то был бы перебор. Но замечу, что я знал таких крапов несметное количество, и все они заканчивали тем, что, по классику, «печально таращились в пустоту».

Крап – из тех, кто сам себе устраивает бенефисы, не понимая, что мир настолько разладился, что на конкретного тебя, если не будешь УМНЫМ И СИЛЬНЫМ, ему наплевать. Ума я тут не наблюдаю, а кпд в матче с нами – ноль. Ну и какого черта было выкобениваться?! Крап на глазах становится глубоко поучительной драмой.

«РОДИНА МЕДИА» сильна не только ГАЗДАНОВЫМ, ХАНТЕРОМ И ПИЧЕЙ; у нас есть ГАС и ВИТВА, а с недавних пор у нас есть – запомните! – АРСЕН АЙРАПЕТЯН! Мой ученик ДИМА ЕГОРОВ, чей канон – это сарказм, назвал нашу группу «уникально слабой». Это при том, что «БРОУКИ» насилу выиграли первый матч, играя хуже, чем актеры в российских сериалах .

ВАСЯ УТКИН грозится уйти, если «ЭГРИСИ» не пробьются в плей-офф, но, во-первых, в грядущий понедельник мы их разгромим, а во-вторых, свежо предание: никуда он не уйдет при любом раскладе.

Интересно будет поглядеть, что уважаемый РАДИМОВ, обозвавший «колхозом» «ДЕНЬГИ», скажет после того, как встретится с кем-нибудь из подлинно сильнейших. С той же командой ДВ КУЗНЕЦОВА, которая на головы и в разы сильнее. В общем, воля ваша, вы можете «издавать невнятные критические междометия», но, видя, как «АМКАЛ» (ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРМАНА С ОТЦОВСТВОМ!) еле-еле одолел дорогой моему сердцу ВUS, могу заключить, что наша команда и «2D» смотрятся явными фаворитами.