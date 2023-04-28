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«Родина Медиа» – чемпион! Как же счастлив Отар Кушанашвили

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Отар Кушанашвили
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Cамая эмоциональная колонка.

От редакции: «Родина Медиа» – новый чемпион Winline Медиалиги. Медиадиректор клуба Отар Кушанашвили осмысляет победу.

***

Феномен (вы же не станете спорить, что это именно феномен?!) «РОДИНЫ МЕДИА» в том, что он, этот феномен, ускользает от анализа: на то он и феномен.

Всякий раз, когда в дело вступает хор заунывных скептиков, а вступает он особенно громко, когда с кем-то случается Триумф, мне хочется перво-наперво отмахнуться: ну их.

Ибо у таких людей каждый нерв, до последнего нейрона настроены на то, чтобы отрицать.Как у, мать его, Ленина: отрицание отрицания.

Вот, например, заезженная, как лошадки в вестернах, тема «профики супротив медийных». У того же РАЙЗЕНА, как у режиссера Годара, комико-апокалиптическое мировоззрение.

Вместе того, чтобы, как его наперсник и конфидент ДИМА ЕГОРОВ (ДИМА, спасибо!), молвить: «ОТАРИК НАИВЕЛИЧАЙШИЙ, С ПОБЕДОЙ ВАС!», он снова пустился в рассуждения, как это нехорошо, тупиково для Лиги – победа «РОДИНЫ МЕДИА». «Сумрачный гений» Райзена не позволяет ему видеть всю картину целиком: например, то, что двое сыновей МАЛЯРОВА (АРАГОНА), одного из сильнейших наших бойцов, чихать хотели медийный их папаня или нет.

Они боготворят своего папаню, и папаня подарил им такой Праздник, что пацаны будут вспоминать об этом до края дней.

 А МАМА ТАРАСОВА, прямого на поле обнимавшая своего сына, плачущего от радости? И для сыновей, и для мамы это был один из главных моментов в жизни, главных дней.

А тут какой-то блохолов силится праздник испоганить. Ну его. Но ни Райзен, ни другие хулители «РОДИНЫ МЕДИА» – это ведь не межеумки, не Мюнхгаузены под галлюциногенами, не ницшеанские сверхчеловеки. Вызывающий, как и ЕГОРОВ, симпатию своей колючестью СИБЫЧ меня поздравил без всяких экивоков.

 И ЭРИК поздравил, и ФЕДОС поздравил.

Отдельно скажу про ТРЕНЕРА КУЗНЕЦОВА. Он в высшей степени достойно повел себя после финала, даром, что был в высшей степени расстроен. Под его началом «ДРОТЫ» превратились в собрание могучих пацанов. Но мы оказались могучее. Критиканы всегда в проигрыше всегда, потому что страдают неупорядоченностью мышления. Они сами себе купируют головы, когда шипят по поводу чужих побед.

Хотя тот же Райзен в итоге признал, что «РОДИНА МЕДИА» – сильнейший раздражитель.

Слабаки ведь не бывают раздражителями, не так ли? И никакого межеумочного положения здесь нет: 3:1 – это теперь навсегда 3:1.

А «РОДИНА МЕДИА» – навсегда в истории

 

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