«Он уже заслуживает его». Роналдо считает, что Винисиус должен выиграть «Золотой мяч»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо поддержал Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч».

«Я думаю, что Вини уже заслуживает его.

Полагаю, что его время пришло. У него была впечатляющий сезон в Лиге чемпионов, отличная игра в Ла Лиге, и он продолжает отлично развиваться.

В этом году он был чрезвычайно эффективен в «Реале». Для меня он, безусловно, лучший игрок в мире.

Я помню, как презентовал его трансфер в «Реале», и я хорошо с ним ладил. Я много общаюсь с Вини о футболе и некоторых вещах. То, как он играет - это фантастика», - заявил Роналдо.

В случае, если Винисиус выиграет «Золотой мяч», он станет пятым бразильцем, получившим награду. До него это делали Кака, Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо (дважды).