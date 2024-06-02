3 причины, по которым Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Клубный футбол завершен во всех топ-лигах, включая ЛЧ. А это значит, можно смело рассуждать о победителе «Золотого мяча» (хотя Евро способен слегка изменить расклады).

Очевидный фаворит – Винисиус Жуниор. Во-первых, так считает Карло Анчелотти: «Вини заслуживает «Золотой мяч». У меня нет сомнений».

Кроме мнения одного из лучших тренеров современности, вот еще три причины.

Выдающийся перфоманс в Лиге чемпионов . Для бразильца это второй Кубок ЛЧ за три сезона. Вини провел феноменальную кампанию, оформив 6+5 в 10 матчах (больше голевых действий только у Харри Кейна – 12). Он стал вторым игроком в истории, забившим сразу в нескольких финалах ЛЧ до 24 лет. До Вини это удалось только Лео Месси. Бразилец нереально хорош для своих лет.

Тащил «Реал» на дистанции всего сезона. Винисиус провел очередной равномерный сезон с точки зрения голевых действий. У него трудно выделить период спада, бразилец регулярно приносил команде голы. В Ла Лиге оформил 15+6, сыграв при этом лишь 26 матчей из 38.

Вини также очень помог в Суперкубке Испании, оформив хет-трик в финале с «Барсой».

Доказал, что не проваливается в больших матчах. В отличие от Эрлинга Холанда, забивающего в три раза больше за сезон, Винисиус делает голы и в финалах – как и положено обладателю «ЗМ». Взгляните на статистику бразильца в решающих матчах:

🔟 финалы во всех соревнованиях;

9️⃣ выигранных финалов;

7️⃣ забитых голов, два в финалах ЛЧ;

4️⃣ результативных передач.