💣 «Манчестер Сити» может летом подписать Родриго (Marca)

По сообщениям Marca, «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Родриго этим летом.

«Реал Мадрид» готов к подобному сценарию. В данный момент клуб спокоен, но они будут готовы отпустить бразильца, если тот пожелает уйти.

В следующем сезоне у «сливочных» будут Килиан Мбаппе, Винисиус, Родриго, Эндрик, Браим Диас и Хоселу, а также Джуд Беллингем и Арда Гюлер, которые тоже могут сыграть впереди. Хотя Родриго отрицает боязнь конкуренции, но очевидно, что кому-то придется пожертвовать игровым временем.

Ранее Родриго назвал «Ман Сити» лучшей командой в мире».

23-летний игрок забил 17 голов и отдал восемь передач в 50 матчах за «Реал Мадрид» в этом сезоне.