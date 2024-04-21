📹Во время класико на «Бернабеу» впервые используют один из экранов. На видео показали, как он работает

К матчу против «Ман Сити» ввести в строй не успели.

Обновленный домашний стадион «Мадрида» «Сантьяго Бернабеу» − настоящее произведение технологичности. О большей части новинок, появившихся на арене, можно прочитать здесь .

Клуб заявил и показал на видео, как во время сегодняшнего класико против «Барселоны» впервые задействуют экран, который можно увидеть из любой точки стадиона, так как он огибает крышу на 360 градусов.

Впечатляет не меньше, чем складной газон, который прячется под сам стадион.