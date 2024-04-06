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📸 Подготовка к «Сити» идет полным ходом! Лучшие фото с последней тренировки «Мадрида»

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До первого матча с «Манчестер Сити» в 1/4 Лиги чемпионов остаются считанные дни. «Мадрид» продолжает готовиться к, возможно, важнейшим играм сезона.

А вот лучшие фотки с последней тренировки подопечных Анчелотти:

Особенно приятно видеть на поле Эдера Милитао.

К счастью, в лазарете «Мадрида» все еще находятся лишь два игрока – Давид Алаба и Тибо Куртуа, которые, вероятно, пропустят остаток сезона.

А как дела у «Ман Сити»? Пока «Реал» тренируется, «горожане» зарабатывают важнейшие очки в Премьер-лиге. В 32-м туре подопечные Гвардиолы со счетом 4:2 обыграли «Кристал Пэлас», а до этого справились с «Астон Виллой». Теперь действующий обладатель ЛЧ наконец сможет сосредоточиться на «Реале».

Чего ждете от матча?

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