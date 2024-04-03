Фото дня📷 Как неполный сезон в «Реале» повлиял на турецкого суперталанта - Арда Гюлер стал настоящим атлетом

То ли еще будет.

19-летний Гюлер перешел в мадридский клуб прошлым летом из «Фенербахче» за 20+10 миллионов евро и тут же получил травму мениска. Осенью турецкий футболист заработал разрыв квадрицепса. Первый матч за мадридцев Гюлер провел в Кубке Испании лишь 6 января.

А 10 марта Гюлер забил дебютный гол за «Реал» - в матче 28-го тура Ла Лиги «Реал» разгромил «Сельту» (4:0).

На протяжении всего сезона распространялись новости о том, что Гюлер недоволен количеством игрового времени, впрочем, полсезона в «Реале» явно пошли турку на пользу - он набрал шикарную физическую форму.