Родриго назвал игрока «Реала», с которым больше всего хотел бы сыграть в одной команде

Родриго выбрал Роналдо Назарио в качестве легенды «Реала», с которой он хотел бы поиграть.

Родриго часто говори, что его кумир – Криштиану Роналду, но, похоже, Р9 он ценит больше.

Однажды Родриго был замечен во время интервью, когда он, полностью одетый в футболку сборной Бразилии, потрогал ноги Роналдо, прежде чем коснуться своих. Так юный бразилец хотел перенять навыки легенды.

Криштиану остается рекордсменом «Реала», забив 450 голов за клуб. У Р9 103 гола в 177 матчах.

В этом сезоне 23-летний Родриго демонстрирует впечатляющие цифры, забив 11 голов и отдав 6 результативных передач в 26 матчах за «Реал».