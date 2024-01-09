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Родриго назвал игрока «Реала», с которым больше всего хотел бы сыграть в одной команде

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Родриго выбрал Роналдо Назарио в качестве легенды «Реала», с которой он хотел бы поиграть.

Родриго часто говори, что его кумир – Криштиану Роналду, но, похоже, Р9 он ценит больше.

Однажды Родриго был замечен во время интервью, когда он, полностью одетый в футболку сборной Бразилии, потрогал ноги Роналдо, прежде чем коснуться своих. Так юный бразилец хотел перенять навыки легенды.

Криштиану остается рекордсменом «Реала», забив 450 голов за клуб. У Р9 103 гола в 177 матчах.

В этом сезоне 23-летний Родриго демонстрирует впечатляющие цифры, забив 11 голов и отдав 6 результативных передач в 26 матчах за «Реал».

2 комментария
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Ну цифры не такие уж и впечатляющие, однако играет хорошо, и это главное
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Ответ hor1zont
Ну цифры не такие уж и впечатляющие, однако играет хорошо, и это главное
Для полузащитника цифры очень даже хорошие.
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