Школьная раздевалка и детский бассейн на поле: краткий обзор стадиона соперников «Реала» в Кубке Короля

Сегодняшний выездной матч «Реала» против скромной «Арандины» в Кубке Короля обещает стать забавным зрелищем.

Стадион «Монтесильо» может похвастаться скромной вместимостью в 6000 мест. Хотя контраст с огромными аренами Ла Лиги, такими как «Бернабеу» с более чем 80 000 мест, разительный, их отличает не только размер.

В самом сердце очаровательного «Монтесильо» находится раздевалка, больше напоминающая о средней школе, чем о футбольном клубе.

Тренера и запасных игроков ждет свежевыкрашенная скамейка.

А еще есть газон, который в дождливые дни превращается в детский бассейн.

Надеемся, обойдется без травм.

Кстати, вот как футболисты «Арандины» отпраздновали победу над «Кадисом» еще в декабре.