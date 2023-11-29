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🔥 «Реал» нашел альтернативу Мбаппе. За этим парнем охотятся топы АПЛ, а его клуб хочет за трансфер €100 млн 😱

Флориан Виртц Флориан Виртц
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«Реал Мадрид» вступил в гонку подписание немецкого нападающего Флориана Виртца, сообщает Sky Germany.

20-летний Виртц выступает за «Байер». В этом сезоне он отметился тремя голами и пятью передачами. Футболистом активно интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Transfermarkt оценивает игрока в €85 млн. «Леверкузен» настаивает на ценнике в €100 млн.

Флориан особенно ценится за свою универсальность. Он способен играть как на левом фланге, так и в качестве плеймекера или форварда.

«Реал Мадрид» рассматривает игрока как подмену Винисиусу, либо нападающего. Трансфер во многом зависит от ситуации с Килианом Мбаппе.

18 комментариев
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Антиглор17
Виртц такая же альтернатива Мбаппе, как и Куртуа.
Автор два с минусом.
+25
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Real_v_dushe
Чушь, Реал ищет нападающего, а не полузащитника
+4
-1
+3
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Arima Baki
Ответ arlovski
амплуа на поле - игрок атаки
Жиру игрок атаки, Давид Сильва тоже игрок атаки, но когда говорят что покупаем Сильву чтобы заменить Жиру звучит странно да
+2
0
+2
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TravenS
Ответ arlovski
смеялись всей маршруткой
молодцы, над пальцем тоже можете
+3
-1
+2
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Asker Nourusov
нам нападающий нужен, а не ещё один полузатник 🤦🏻‍♂️
+4
-3
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Arima Baki
что дальше? Салиба или Аллисон как альтернатива Мбаппе? тот кто пишет заголовки хоть немного разбирается в амплуа на поле?
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Рокко Сиффредди
Думаю, Виртц в Мюнхен уедет.
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TravenS
он не нападающий, лол. ещё и играет на позиции Беллингема
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LLC TRUST
Виртс игрок а-ля Белингем, а Реалу нужен нападающий на острие, фланги же нападения у них закрыты Винисиусом и Родриго. Так что даже мпабе им особо не нужен, он больше с фланга, тот же Холланд зашёл гораздо лучше, даже Исак им ничего будет ;)
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Ruslan3132
ясно понятно, садись - два.
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Andrey Kulchitsky
слишком белый для Реала
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Asker Nourusov
Ответ Антиглор17
Кому "Вам"? Ты к ним каким боком вообще?
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arlovski
Ответ Arima Baki
Жиру игрок атаки, Давид Сильва тоже игрок атаки, но когда говорят что покупаем Сильву чтобы заменить Жиру звучит странно да
не, не совсем странно. игрок важнее, чем позиция
у Реала есть запрос усилить 1 позицию в атаке : будет Вирц - будет 1 схема, будет Мбаппе - может быть другая схема
это не футбольный менеджер, почти все играки атаки могут играть на разных позициях
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Arima Baki
Ответ arlovski
не, не совсем странно. игрок важнее, чем позиция у Реала есть запрос усилить 1 позицию в атаке : будет Вирц - будет 1 схема, будет Мбаппе - может быть другая схема это не футбольный менеджер, почти все играки атаки могут играть на разных позициях
Реалу нужен центральный нападающий, это не субъективное а объективный факт, об этом говорят от самых лучших экспертов, до обычных болельщиков, Реал уже много лет собирается купить на эту позицию Мбаппе, остальное это софизм
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