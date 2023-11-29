🔥 «Реал» нашел альтернативу Мбаппе. За этим парнем охотятся топы АПЛ, а его клуб хочет за трансфер €100 млн 😱
«Реал Мадрид» вступил в гонку подписание немецкого нападающего Флориана Виртца, сообщает Sky Germany.
20-летний Виртц выступает за «Байер». В этом сезоне он отметился тремя голами и пятью передачами. Футболистом активно интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Transfermarkt оценивает игрока в €85 млн. «Леверкузен» настаивает на ценнике в €100 млн.
Флориан особенно ценится за свою универсальность. Он способен играть как на левом фланге, так и в качестве плеймекера или форварда.
«Реал Мадрид» рассматривает игрока как подмену Винисиусу, либо нападающего. Трансфер во многом зависит от ситуации с Килианом Мбаппе.
Автор два с минусом.
у Реала есть запрос усилить 1 позицию в атаке : будет Вирц - будет 1 схема, будет Мбаппе - может быть другая схема
это не футбольный менеджер, почти все играки атаки могут играть на разных позициях