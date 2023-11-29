🔥 «Реал» нашел альтернативу Мбаппе. За этим парнем охотятся топы АПЛ, а его клуб хочет за трансфер €100 млн 😱

«Реал Мадрид» вступил в гонку подписание немецкого нападающего Флориана Виртца, сообщает Sky Germany.

20-летний Виртц выступает за «Байер». В этом сезоне он отметился тремя голами и пятью передачами. Футболистом активно интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Transfermarkt оценивает игрока в €85 млн. «Леверкузен» настаивает на ценнике в €100 млн.

Флориан особенно ценится за свою универсальность. Он способен играть как на левом фланге, так и в качестве плеймекера или форварда.

«Реал Мадрид» рассматривает игрока как подмену Винисиусу, либо нападающего. Трансфер во многом зависит от ситуации с Килианом Мбаппе.