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Карвахаль считает академию «Мадрида» лучшей. Дани привел в пример двух молодых игроков

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На пресс-конференции перед матчем «Мадрида» и «Наполи» у Карвахаля спросили о молодых футболистах «королевского клуба».

Дани назвал академию «сливочных» лучшей, отметив при этом двух игроков:

«Академия мадридского «Реала» лучшая в мире. Я вижу, что молодежь подготовлена. Посмотрите на Нико Паса и Гонсало Гарсию. Ребята уже на нас давят! Настало их время помогать этой команде. Очень скоро они продемонстрируют свои великолепные качества».

Дани отлично знает, о чем говорит. Он сам прошел школу «Мадрида» и уже долгие годы выступает за основу команды.

Сейчас воспитанники стали реже появляться в составе «Реала. По данным Relevo, клуб такая тенденция не беспокоит. А вот юные футболисты «Кастильи» перестали верить, что попадут в основу клуба.

Согласны с Карвахалем?

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