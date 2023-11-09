«Я должен тебе ужин». Одноклубники поздравили Лунина с матчем в Лиге чемпионов
«Реал Мадрид» обыграл «Брагу» (3:0) в прошедшем домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов и заработал путевку в плей-офф турнира.
Одним из главных героев встречи стал второй голкипер «сливочных» - Андрей Лунин. Он в последний момент заменил Кепу Аррисабалагу, почувствовавшего дискомфорт во время тренировки. Лунин справился с задачей, сохранив ворота «сухими». Во время пресс-конференции после окончания матча его игру отметил Карло Анчелотти, а одноклубники поздравили в социальных сетях:
💬 Лукас Васкес: «Я должен тебе ужин!».
💬 Тибо Куртуа: «Великий Лунин».
💬 Тони Кроос: «Отличный матч, друг».
💬 Хоселу: «Лунин, ты велик!».
💬 Джуд Беллингем: «Великолепно, приятель».
💬 Фран Гарсия: «Шикарно».
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