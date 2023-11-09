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«Я должен тебе ужин». Одноклубники поздравили Лунина с матчем в Лиге чемпионов

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«Реал Мадрид» обыграл «Брагу» (3:0) в прошедшем домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов и заработал путевку в плей-офф турнира.

Одним из главных героев встречи стал второй голкипер «сливочных» - Андрей Лунин. Он в последний момент заменил Кепу Аррисабалагу, почувствовавшего дискомфорт во время тренировки. Лунин справился с задачей, сохранив ворота «сухими». Во время пресс-конференции после окончания матча его игру отметил Карло Анчелотти, а одноклубники поздравили в социальных сетях:

💬 Лукас Васкес: «Я должен тебе ужин!».

💬 Тибо Куртуа: «Великий Лунин».

💬 Тони Кроос: «Отличный матч, друг».

💬 Хоселу: «Лунин, ты велик!».

💬 Джуд Беллингем: «Великолепно, приятель».

💬 Фран Гарсия: «Шикарно».

2 комментария

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Stanislav Vlasov
Очень понравился его сейв на последней минуте, помимо пенальти..
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Axmat Cecenov
Ответ Stanislav Vlasov
Очень понравился его сейв на последней минуте, помимо пенальти..
Да обидно было бы, потерять сухар на последней секунды.
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0
0
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