В 11 лет Альварес приехал в «Реал» – собирал кучу зрителей, но потом сам отказал «Мадриду». Почему?

Хулиан Альварес приехал на отбор в мадридский «Реал», когда ему было 11 лет. Аргентинец в течение месяца пытался произвести впечатление на тренеров молодежного состава «Реала», о чем он сам вспоминает:

«Я играл в детских чемпионатах. Мне было 11 лет, но «Реал» не мог подписать со мной контракт на постоянной основе. Для этого вся моя семья должна была переехать туда, поэтому я решил вернуться в Кордову».

Клаудио Горгерино, агент Альвареса, подтвердил, что игрок действительно произвел на всех большое впечатление во время пробной игры в Мадриде:

«Он провел месяц в Мадриде. Он настолько изменил свою игру, что люди приходили посмотреть на него со всех сторон. Он обходил всех защитников, с которыми сталкивался слева или справа, и шел в штрафную».

Есть ряд причин, по которым «Реал» не подписал Альвареса, помимо того, что его семья вынуждена была переехать. Во-первых, по регламенту «Реал» должен был дождаться, пока ему исполнится 16 лет, чтобы подписать его.

Через несколько месяцев после окончания пробной игры в «Реале» Альвареса быстро забрал «Ривер Плейт». Четыре года спустя «Манчестер Сити» заплатил за аргентинца 21,4 млн евро.

Сейчас Альварес превращается в одного из самых опасных нападающих в Европе. Его технические навыки не вызывают сомнений, а огромный талант уже можно принес титулы чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов.

Мадридскому «Реалу» нужен нападающий, но Альварес может оказаться для них недосягаемым, поскольку он уже стал мировой суперзвездой.