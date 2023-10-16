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В 11 лет Альварес приехал в «Реал» – собирал кучу зрителей, но потом сам отказал «Мадриду». Почему?

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Хулиан Альварес приехал на отбор в мадридский «Реал», когда ему было 11 лет. Аргентинец в течение месяца пытался произвести впечатление на тренеров молодежного состава «Реала», о чем он сам вспоминает:

«Я играл в детских чемпионатах. Мне было 11 лет, но «Реал» не мог подписать со мной контракт на постоянной основе. Для этого вся моя семья должна была переехать туда, поэтому я решил вернуться в Кордову».

Man Utd target Julian Alvarez has become hot property after Real Madrid heartbreak - Mirror Online

Клаудио Горгерино, агент Альвареса, подтвердил, что игрок действительно произвел на всех большое впечатление во время пробной игры в Мадриде:

«Он провел месяц в Мадриде. Он настолько изменил свою игру, что люди приходили посмотреть на него со всех сторон. Он обходил всех защитников, с которыми сталкивался слева или справа, и шел в штрафную».

Есть ряд причин, по которым «Реал» не подписал Альвареса, помимо того, что его семья вынуждена была переехать. Во-первых, по регламенту «Реал» должен был дождаться, пока ему исполнится 16 лет, чтобы подписать его.

Через несколько месяцев после окончания пробной игры в «Реале» Альвареса быстро забрал «Ривер Плейт». Четыре года спустя «Манчестер Сити» заплатил за аргентинца 21,4 млн евро.

Сейчас Альварес превращается в одного из самых опасных нападающих в Европе. Его технические навыки не вызывают сомнений, а огромный талант уже можно принес титулы чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов.

Мадридскому «Реалу» нужен нападающий, но Альварес может оказаться для них недосягаемым, поскольку он уже стал мировой суперзвездой.

7 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ Ruslan3132
Про этого игрока говорили еще прошлым летом, до ЧМ. Тогда можно было его забрать дешево. Теперь уже нет.
сити его тогда уже забрал. и не отпустил бы. в клубе уже знали его уровень.
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Ruslan3132
Про этого игрока говорили еще прошлым летом, до ЧМ. Тогда можно было его забрать дешево. Теперь уже нет.
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Иван Иванов
Ответ Ruslan3132
Про этого игрока говорили еще прошлым летом, до ЧМ. Тогда можно было его забрать дешево. Теперь уже нет.
Реал им интересовался когда он играл в Ривере, но он сам выбрал Сити.
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Rad0
Ответ Tazemyrat Tolayew
Наверно не судьба играть в форме сливочных, зато сейчас играет М. Сити Гвардиоли!
Перед внуками не похвастаешься игрой за Ман Сити. Вот Реал Мадрид - другое дело.
+4
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бессоветный
Ответ Rad0
Перед внуками не похвастаешься игрой за Ман Сити. Вот Реал Мадрид - другое дело.
Судя по прошлогоднему выносу реала 4:0 ещё как похвастаешься...
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Tazemyrat Tolayew
Наверно не судьба играть в форме сливочных, зато сейчас играет М. Сити Гвардиоли!
+1
-1
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Александр Опёнышев
Увы, уже не судьба
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