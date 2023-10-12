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«Играть 80 матчей невозможно». Тчуамени считает, что футболисты слишком мало отдыхают

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

Не первый, кто высказался.

В время пресс-конференции сборной Франции Орельена Тчуамени спросили о количестве игр, которые он и его партнеры проводят в течение сезона. Француз поддержал мнение Хави и Карло Анчелотти, которые считают календарь перенасыщенным.

«Конечно, мы проводим слишком много матчей. Это никого не удивляет. Раньше матчи Лиги чемпионов проходили раз в две недели, и только тогда мы играли два матча в неделю. Сейчас такого практически не бывает».

Затем игрок «Мадрида» обратился к руководящим органам футбола... и прежде всего к своим коллегам.

«Власти должны что-то делать. В какой-то момент и мы должны что-то сделать как игроки. Провести 80 матчей [за сезон] невозможно. Нас не всегда спрашивают о нашем мнении. В конце концов, если мы все против, нам нужно поговорить друг с другом, потому что вместе мы сильны».

Сегодня ровно то же самое сказал другой известный игрок − защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

3 комментария

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Дмитрий Сеньгов
да за такие деньги что им платят,я бы 24 на 7 играл,надоело нытье,ты сходи поработай 5/2 за 50т рублей
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Mustang Shelby
естественно потом нагрузка, потом идут очередные травмы
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corazón blanco
Да все верно говорят. И я рад, что наконец-то футболисты, тренера начали говорить об этом все чаще и чаще. Конечно, мы как болельщики любим футбол и много футбола для нас не бывает. Но на самом деле, игроки не железные, куча травм по ходу сезона преследует игроков топ-клубов. Из-за их отсутствия просаживаются результаты и зрелищность футбола, что для нас, как зрителей не приемлемо. Конечно они получают огромные деньги за эти игры, но организм дает сбой вне зависимости от того, сколько тебе платят.
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