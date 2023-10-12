«Играть 80 матчей невозможно». Тчуамени считает, что футболисты слишком мало отдыхают

Не первый, кто высказался.

В время пресс-конференции сборной Франции Орельена Тчуамени спросили о количестве игр, которые он и его партнеры проводят в течение сезона. Француз поддержал мнение Хави и Карло Анчелотти, которые считают календарь перенасыщенным.

«Конечно, мы проводим слишком много матчей. Это никого не удивляет. Раньше матчи Лиги чемпионов проходили раз в две недели, и только тогда мы играли два матча в неделю. Сейчас такого практически не бывает».

Затем игрок «Мадрида» обратился к руководящим органам футбола... и прежде всего к своим коллегам.

«Власти должны что-то делать. В какой-то момент и мы должны что-то сделать как игроки. Провести 80 матчей [за сезон] невозможно. Нас не всегда спрашивают о нашем мнении. В конце концов, если мы все против, нам нужно поговорить друг с другом, потому что вместе мы сильны».

Сегодня ровно то же самое сказал другой известный игрок − защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.