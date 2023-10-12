Говорит Мадрид
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Фирменному празднованию Беллингема подражают по всему миру. Но откуда же оно взялось? Отвечает сам Джуд 🗣

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Совсем не то, что можно было ожидать.

Джуд Беллингем рассказал, откуда взялось его фирменное празднование, которое уже, можно точно утверждать, стало культовым.

20-летний полузащитник безупречно начал свою карьеру в «Реале», забив десять голов в десяти матчах за мадридцев. Большинство его голов сопровождалось знаменитым празднованием, когда игрок, подняв руки, смотрит на фанатов, беснующихся на трибунах.

Его фирменный жест копируют другие игроки и спортсмены. Например, звезда тенниса Карлос Алькарас таким образом отпраздновал проход в полуфинал US Open.

Ромео Бекхэм тоже сделал отсылку к новичку «Мадрида».

И даже в животном мире есть зверек тамандуа, который обрел известность благодаря Джуду.

После матча с «Жироной» Беллингема спросили, откуда же взялось это празднование, которое он использует еще со времен выступлений за «Бирмингем». Полузащитник честно признался:

«Правда в том, что я не знаю, откуда это взялось. Я начал делать это в «Бирмингеме» и с тех пор продолжаю, но для этого нет каких-то конкретных причин.

Но я очень горжусь, что дети подражают моему празднованию».

Обычно за фирменными жестами футболистов стоит долгая и чаще всего печальная история. Забавно, что Джуд просто придумал его по юности и с тех пор просто продолжал использовать, распространяя по всему миру.

Бывает и такое 😄

1 комментарий

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Myrat Atayew
Ранее не кто не замечал реал мадрид есть реал мадрид ….
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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