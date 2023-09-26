Арда Гюлер получил новую травму во время сегодняшней тренировки. По сообщению испанского журналиста Хосе Санчеса, турецкий полузащитник выбыл еще на месяц.

Вот матчи, которые он пропустит:

🏠 «Лас-Пальмас» - 26 сентября

✈️ «Жирона» - 30 сентября

✈️ «Наполи» - 3 октября

🏠 «Осасуна» - 7 октября

*очередной международный перерыв*

✈️ «Севилья» - 22 октября.

Ориентировочная дата возвращения - 24 октября, тогда «Мадрид» приедет в гости к «Браге». Напомним, турецкий юноша еще ни разу не сыграл за «Реал».