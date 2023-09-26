Гюлер не сыграл ни одного матча за «Реал». Сколько игр пропустит еще?
Арда Гюлер получил новую травму во время сегодняшней тренировки. По сообщению испанского журналиста Хосе Санчеса, турецкий полузащитник выбыл еще на месяц.
Вот матчи, которые он пропустит:
🏠 «Лас-Пальмас» - 26 сентября
✈️ «Жирона» - 30 сентября
✈️ «Наполи» - 3 октября
🏠 «Осасуна» - 7 октября
*очередной международный перерыв*
✈️ «Севилья» - 22 октября.
Ориентировочная дата возвращения - 24 октября, тогда «Мадрид» приедет в гости к «Браге». Напомним, турецкий юноша еще ни разу не сыграл за «Реал».
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