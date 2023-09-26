Говорит Мадрид
Блог

Гюлер не сыграл ни одного матча за «Реал». Сколько игр пропустит еще?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Арда Гюлер Арда Гюлер
Футбол Футбол

Арда Гюлер получил новую травму во время сегодняшней тренировки. По сообщению испанского журналиста Хосе Санчеса, турецкий полузащитник выбыл еще на месяц.

Вот матчи, которые он пропустит:

🏠 «Лас-Пальмас» - 26 сентября

✈️ «Жирона» - 30 сентября

✈️ «Наполи» - 3 октября

🏠 «Осасуна» - 7 октября

*очередной международный перерыв*

✈️ «Севилья» - 22 октября.

Ориентировочная дата возвращения - 24 октября, тогда «Мадрид» приедет в гости к «Браге». Напомним, турецкий юноша еще ни разу не сыграл за «Реал».

Arda Güler: Birçok Avrupa kulübünden teklif aldım - Son Dakika Spor Haberleri

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий