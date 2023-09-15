9 комментариев

У клуба осталось много «свободных» средств.

Вчера Ла Лига опубликовала официальный потолок фонда заработной платы для всех 20 клубов высшего испанского дивизиона. Так мы узнали, что лимит для «Мадрида» составит целых 727 млн евро, что почти втрое больше, чем у ближайшего преследователя − «Атлетико».

По данным COPE, в этом сезоне «сливочный» клуб потратит на зарплаты своих игроков всего 485 млн евро. Это означает, что следующим летом под потолком у команды есть целых 242 млн евро свободных средств.

Получается, что при желании «Мадрид» может себе позволить одновременно и Альфонсо Дэвиса из «Баварии», и Килиана Мбаппе из «ПСЖ». И, возможно, еще останется место.

Флорентино Перес при желании не остановится на покупках. Из-за прихода Дэвиса из команды, к примеру, может уйти Ферлан Менди, а приезд Мбаппе также способен провоцировать чей-нибудь трансфер на выход. Эти шаги дадут еще больше свободного места.

Необязательно, что «Мадрид» сфокусируется на Мбаппе или Дэвисе. Скорее это яркий сигнал для болельщиков клуба, что финансовая обстановка в команде отличная. «Реалу», в отличие от «Барселоны», не нужно задаваться вопросом «а можем ли мы себе позволить этого игрока». Спросить можно другое − действительно ли нужен этот игрок или стоит поискать лучшие варианты.