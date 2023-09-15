Говорит Мадрид
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Следующим летом «Мадрид» может позволить себе и Мбаппе, и Дэвиса. Все дело в потолке зарплат

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У клуба осталось много «свободных» средств.

Вчера Ла Лига опубликовала официальный потолок фонда заработной платы для всех 20 клубов высшего испанского дивизиона. Так мы узнали, что лимит для «Мадрида» составит целых 727 млн евро, что почти втрое больше, чем у ближайшего преследователя − «Атлетико».

По данным COPE, в этом сезоне «сливочный» клуб потратит на зарплаты своих игроков всего 485 млн евро. Это означает, что следующим летом под потолком у команды есть целых 242 млн евро свободных средств.

Получается, что при желании «Мадрид» может себе позволить одновременно и Альфонсо Дэвиса из «Баварии», и Килиана Мбаппе из «ПСЖ». И, возможно, еще останется место.

Флорентино Перес при желании не остановится на покупках. Из-за прихода Дэвиса из команды, к примеру, может уйти Ферлан Менди, а приезд Мбаппе также способен провоцировать чей-нибудь трансфер на выход. Эти шаги дадут еще больше свободного места.

Необязательно, что «Мадрид» сфокусируется на Мбаппе или Дэвисе. Скорее это яркий сигнал для болельщиков клуба, что финансовая обстановка в команде отличная. «Реалу», в отличие от «Барселоны», не нужно задаваться вопросом «а можем ли мы себе позволить этого игрока». Спросить можно другое − действительно ли нужен этот игрок или стоит поискать лучшие варианты.

9 комментариев

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Алексей Радевич
И так каждое лето, денег немеряно, а тратим меньше Лидса
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JENNINGS
Почему «Мадрид» не обращает внимания на Хулиана Альвареса? Парнень - топ, ему 23 года, вот-вот будет пик формы, он не основной игрок стартового состава «Сити» - Холланда вытеснить из основы практически нереально. Аргентинцу кровь из носу нужна регулярная практика и игра в старте, «Реалу» - элитный игрок - центральный нападающий! Плюс он испаноговорящий.
Я считаю это идеальным вариантом абсолютно для всех сторон!
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Ноно Гомес
холланда в Реал...
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Виктор Эпик
Ответ Алексей Радевич
И так каждое лето, денег немеряно, а тратим меньше Лидса
Стадион дорого обходится. Все подорожало из-за разных причин.
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Алексей Радевич
Ответ JENNINGS
Почему «Мадрид» не обращает внимания на Хулиана Альвареса? Парнень - топ, ему 23 года, вот-вот будет пик формы, он не основной игрок стартового состава «Сити» - Холланда вытеснить из основы практически нереально. Аргентинцу кровь из носу нужна регулярная практика и игра в старте, «Реалу» - элитный игрок - центральный нападающий! Плюс он испаноговорящий. Я считаю это идеальным вариантом абсолютно для всех сторон!
Перес ясно дал понять либо Мбаппе либо никто......
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red blue Tyumen’
Ответ JENNINGS
Почему «Мадрид» не обращает внимания на Хулиана Альвареса? Парнень - топ, ему 23 года, вот-вот будет пик формы, он не основной игрок стартового состава «Сити» - Холланда вытеснить из основы практически нереально. Аргентинцу кровь из носу нужна регулярная практика и игра в старте, «Реалу» - элитный игрок - центральный нападающий! Плюс он испаноговорящий. Я считаю это идеальным вариантом абсолютно для всех сторон!
В этом сезоне он играет в основе лучшей команды мира. Смысл ему уходить?
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JENNINGS
Ответ Мишка Синайский
элитный игрок? Альварес? )
Достойные альтернативы Мбаппе и Альваресу на позицию ЦН в «Мадрид» - в студию!)
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Rister81
Ответ JENNINGS
Почему «Мадрид» не обращает внимания на Хулиана Альвареса? Парнень - топ, ему 23 года, вот-вот будет пик формы, он не основной игрок стартового состава «Сити» - Холланда вытеснить из основы практически нереально. Аргентинцу кровь из носу нужна регулярная практика и игра в старте, «Реалу» - элитный игрок - центральный нападающий! Плюс он испаноговорящий. Я считаю это идеальным вариантом абсолютно для всех сторон!
Не Мадрид,а именно Перес) который одержим одним Иудой из Франции)) а так Альварес топ,который так нужен Реалу,и который умеет взламывать автобусы
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