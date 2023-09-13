2 игрока «Реала» впечатлили в международном перерыве. Один из них – скамеечник
Блистает не только Джуд.
Сразу несколько игроков мадридского «Реала» ярко провели международный перерыв, среди них Дани Карвахаль и Хоселу.
В матче с Кипром Карвахаль сделал две голевые передачи в течение всего трех минут. Одну из них он отдал на Хоселу.
Форвард не только забил, но и отдал ассист. Во втором тайме оба мадридиста полностью уничтожили соперника!
Ожидается, что и Карвахаль, и Хоселу выйдут в стартовом составе «Реала» в ближайших матчах, поскольку Винисиус по-прежнему недоступен.
1 комментарий