Блистает не только Джуд.

Сразу несколько игроков мадридского «Реала» ярко провели международный перерыв, среди них Дани Карвахаль и Хоселу.

В матче с Кипром Карвахаль сделал две голевые передачи в течение всего трех минут. Одну из них он отдал на Хоселу.

Форвард не только забил, но и отдал ассист. Во втором тайме оба мадридиста полностью уничтожили соперника!

Ожидается, что и Карвахаль, и Хоселу выйдут в стартовом составе «Реала» в ближайших матчах, поскольку Винисиус по-прежнему недоступен.