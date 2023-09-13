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2 игрока «Реала» впечатлили в международном перерыве. Один из них – скамеечник

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Блистает не только Джуд.

Сразу несколько игроков мадридского «Реала» ярко провели международный перерыв, среди них Дани Карвахаль и Хоселу.

В матче с Кипром Карвахаль сделал две голевые передачи в течение всего трех минут. Одну из них он отдал на Хоселу.

Форвард не только забил, но и отдал ассист. Во втором тайме оба мадридиста полностью уничтожили соперника!

Ожидается, что и Карвахаль, и Хоселу выйдут в стартовом составе «Реала» в ближайших матчах, поскольку Винисиус по-прежнему недоступен.

Spain 3-0 Norway: Late Joselu brace punishes wasteful visitors in De la Fuente's first game

1 комментарий

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Алексей Радевич
А с каких пор единственный форвард стал скамеечником?
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