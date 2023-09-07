💰 Между «Борнмутом» и «Ноттингемом». «Реал» потратил на летние трансферы больше всех в Испании. Но это только 15 место в мире 😲
Прошедшим летом «Реал Мадрид» подписал в общей сложности шесть игроков, причем два из них на правах аренды (один вернулся).
Джуд Беллингем - самый дорогой трансфер, который обошелся сливочным в €103 млн.
Арда Гюлер (€20 млн), Фран Гарсия (€5 млн), Браим Диас (вернулся из аренды), Хоселу (аренда) и Кепа (€1 млн) также усилили мадридский клуб.
В целом, «Мадрид» потратил €129,5 млн, расположившись на 15-м месте в списке самых расточительных клубов прошедшего лета.
Клуб оказался между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест». Неплохо? Или наоборот?
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