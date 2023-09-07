Говорит Мадрид
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💰 Между «Борнмутом» и «Ноттингемом». «Реал» потратил на летние трансферы больше всех в Испании. Но это только 15 место в мире 😲

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Прошедшим летом «Реал Мадрид» подписал в общей сложности шесть игроков, причем два из них на правах аренды (один вернулся).

Джуд Беллингем - самый дорогой трансфер, который обошелся сливочным в €103 млн.

Арда Гюлер (€20 млн), Фран Гарсия (€5 млн), Браим Диас (вернулся из аренды), Хоселу (аренда) и Кепа (€1 млн) также усилили мадридский клуб.

В целом, «Мадрид» потратил €129,5 млн, расположившись на 15-м месте в списке самых расточительных клубов прошедшего лета.

Клуб оказался между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест». Неплохо? Или наоборот?

3 комментария

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Дмитрий Герцен
Между Борнмутом и Вест Хэмом же
+8
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+8
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Нефанатик
Не важно сколько тратят английские мешки, без богатых владельцев - они никто. Реал же сам себя кормит.
+3
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