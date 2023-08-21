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Лукас Васкес одержал 150-ую победу с «Мадридом» в Ла Лиге

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«Реал Мадрид» обыграл «Альмерию» (3-1) во втором туре Ла Лиги. Для Лукаса Васкеса эта победа стала 150-й в домашнем чемпионате в составе «Мадрида». Кантерано провел 217 матчей в турнире и забил 22 гола.

Лукас вышел на поле против «Альмерии» уже в концовке матча. Этот сезон в Ла Лиге стал для него девятым. Футболист побеждал в чемпионате в 2017, 2020 и 2022 годах с Королевским клубом.

Лукас Васкес – один из многофункциональных игроков «Мадрида». Футболист является полузащитником, но зачастую действует на позиции правого латераля, как дублер Дани Карвахаля.

2 комментария

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ZA.RMA
Васкес мадридиста и самое главное универсал, который сыграет на той позиции, которую ему скажут. Такие игроки всегда нужны)
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Артём Поддубный
Рабочая лошадка
+1
0
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