«Реал Мадрид» обыграл «Альмерию» (3-1) во втором туре Ла Лиги. Для Лукаса Васкеса эта победа стала 150-й в домашнем чемпионате в составе «Мадрида». Кантерано провел 217 матчей в турнире и забил 22 гола.

Лукас вышел на поле против «Альмерии» уже в концовке матча. Этот сезон в Ла Лиге стал для него девятым. Футболист побеждал в чемпионате в 2017, 2020 и 2022 годах с Королевским клубом.

Лукас Васкес – один из многофункциональных игроков «Мадрида». Футболист является полузащитником, но зачастую действует на позиции правого латераля, как дублер Дани Карвахаля.