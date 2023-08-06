Карим всегда соблюдал все традиции ислама.

В понедельник Бензема, сейчас выступающий за «Аль-Иттихад», поделился видео, на котором он совершает умру в Мекку. 35-летний французский футболист в ролике носит ихрам, а свой пост он подписал словами «Божья воля» на арабском языке.

Отметим, что ранее умру в Мекку совершил недавно перешедший в «Аль-Наср» Роналду Садьо Мане - сенегалец сделал это с новым одноклубником Секо Фофаной.