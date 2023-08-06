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Бензема выложил видео в ихраме: экс-форвард «Реала» совершил паломничество в Мекку

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Карим всегда соблюдал все традиции ислама.

Карим Бензема Sportstiger

В понедельник Бензема, сейчас выступающий за «Аль-Иттихад», поделился видео, на котором он совершает умру в Мекку. 35-летний французский футболист в ролике носит ихрам, а свой пост он подписал словами «Божья воля» на арабском языке.

Отметим, что ранее умру в Мекку совершил недавно перешедший в «Аль-Наср» Роналду Садьо Мане - сенегалец сделал это с новым одноклубником Секо Фофаной.

3 комментария

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🤍🤍
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Извините за духоту, но насколько я знаю в исламе запрещено создание фото- и видео- изображений
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Бензема красава 💪
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