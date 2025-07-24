🤯 «Мадрид» хочет подписать Родри – даже за 100+ млн евро. А что думают фанаты?
Есть такое мнение: «Мадрид» провалился в сезоне-2024/25, потому что не смог найти качественную замену Тони Кроосу. Немец с этим согласен, но отчасти, он объяснил свою мысль на примере коллеги:
«Ясно одно, а именно то, что позиция полузащитника имеет решающее значение в современном футболе, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите, что случилось с «Манчестер Сити» после травмы такого игрока, как Родри. Дело в том, что хорошего полузащитника или опорника замечают только тогда, когда его нет».
Имя испанца все чаще мелькает в новостях о трансферных планах «Мадрида». По данным As, «сливочные» могут попытаться купить Родри за 100+ млн евро в конце трансферного окна, еще вариант – сделать предложение следующим летом, за год до завершения его контракта с «горожанами».
А что думают болельщики «королевского клуба»? Журналисты As провели опрос среди поклонников «Мадрида», у респондентов спросили, должен ли «Реал» подписать Родри. Мнения болельщиков разделились.
45% фанатов отдали голос за вариант «Да, даже если трансфер обойдется дорого».
42% респондентов ответили «Нет, в этом трансфере нет необходимости».
12% болельщиков считают, что подписать испанца нужно лишь в том случае, если клубу не придется расставаться с солидной суммой.
А как на этот вопрос ответили бы вы?
С другой стороны - он только после травмы.
Может он вообще не хочет к ним после истории с ЗМ. Да и стиль игры другой. Тут больше без мяча надо бегать из-за капризных темнокожих мальчишек
Ну не вариант же.
У что-то, а деньги Перес считать умеет.
Это как Пирло с Кака сравнить…
Реал покупает готовых топов независимо от возраста , так было с Алабой, так было с Азаром. Тем более малолетние пользователи спортса, почему-то решили , что в 30 лет игрок пересекает какой-то рубеж, после которого неизбежно становится хуже. Это давно не правда , современные технологии восстановления и медицина давно скакнули вперед, Родри еще лет 5 играть будет на топ уровне. Кресты - сегодня не приговор для спортсмена.