Есть такое мнение: «Мадрид» провалился в сезоне-2024/25, потому что не смог найти качественную замену Тони Кроосу. Немец с этим согласен, но отчасти, он объяснил свою мысль на примере коллеги:

«Ясно одно, а именно то, что позиция полузащитника имеет решающее значение в современном футболе, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите, что случилось с «Манчестер Сити» после травмы такого игрока, как Родри. Дело в том, что хорошего полузащитника или опорника замечают только тогда, когда его нет».

Имя испанца все чаще мелькает в новостях о трансферных планах «Мадрида». По данным As, «сливочные» могут попытаться купить Родри за 100+ млн евро в конце трансферного окна, еще вариант – сделать предложение следующим летом, за год до завершения его контракта с «горожанами».

А что думают болельщики «королевского клуба»? Журналисты As провели опрос среди поклонников «Мадрида», у респондентов спросили, должен ли «Реал» подписать Родри. Мнения болельщиков разделились.

45% фанатов отдали голос за вариант «Да, даже если трансфер обойдется дорого».

42% респондентов ответили «Нет, в этом трансфере нет необходимости».

12% болельщиков считают, что подписать испанца нужно лишь в том случае, если клубу не придется расставаться с солидной суммой.

А как на этот вопрос ответили бы вы?