Говорит Мадрид
Блог

Влияние неизбежно. Приход Мбаппе в «Мадрид» может помочь сразу четырем игрокам клуба

Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Ла Лига Ла Лига
Родриго Родриго
Реал Мадрид Реал Мадрид
лига 1 Франция лига 1 Франция
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Арда Гюлер Арда Гюлер
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Как это работает?

Похоже, что так или иначе Килиан Мбаппе будет выступать за мадридский «Реал». Чемпион мира отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает в 2024 году. Таким образом, парижане хотят продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через 12 месяцев.

Приход Мбаппе, несомненно, пойдет на пользу «Мадриду». Давайте поговорим о тех игроков, которые больше всего выиграют от его трансфера.

Родриго. Француз с каждым днем становится все большим кумиром для бразильца. Недавно вингер заявил, что Мбаппе − один из лучших игроков в мире и феномен, с которым он хотел бы играть. А на этой неделе совместная фотография Родриго и Мбаппе вместе чуть не взорвала интернет.

Более того, Родриго был бы просто счастлив, если бы его новый лучший друг Мбаппе давал ему советы и помогал в атаке «Реала».

Винисиус Жуниор. Иногда Вини становится очень жалко, ведь в атаке ему иногда приходится работать за нескольких игроков. Мбаппе разгрузит или, по крайней мере, разделит это бремя с бразильцем.

Джуд Беллингем. Кажется, что в плане забивания голов от англичанина ждут слишком много. Тем более в схеме 4-4-2. С приходом Мбаппе эти ожидания значительно уменьшатся, что позволит хавбека больше сфокусироваться на своих непосредственных обязанностях.

Арда Гюлер. Мы можем назвать многих молодых игроков «Мадрида», которые могли бы учиться у Мбаппе и извлекать пользу из совместных тренировок. Однако кому точно пойдет на пользу такое сотрудничество, так это Гюлеру. Арда может взять пару уроков у Килиана того, как нужно справляться с большим давлением. Ведь француз стал чемпионом мира и забивал шикарные голы в Лиге чемпионов уже в подростковом возрасте.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трио Вини-Мбаппе-Родриго выглядит очень мощно,быстрая и техничная атака,которую поддерживает мобильная полузащита 🔥🔥
С Мбаппе Реал должен катком пройтись по ЛЧ,возможно с Сити будет нелегко,но и их обязаны проходить 🔝
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Rister81
Трио Вини-Мбаппе-Родриго выглядит очень мощно,быстрая и техничная атака,которую поддерживает мобильная полузащита 🔥🔥 С Мбаппе Реал должен катком пройтись по ЛЧ,возможно с Сити будет нелегко,но и их обязаны проходить 🔝
Ну, кроме Сити в этом сезоне в лч еще и Арсенал, да и Бавария если Кейна подпишет то же очень сильна будет, того и гляди Барселона чего покажет. Так что просто не будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
приход Мбаппе это будет огромная проблема для Винисиуса. а для остальных ,конечно очень большой плюс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Геннадий Чеботарев
приход Мбаппе это будет огромная проблема для Винисиуса. а для остальных ,конечно очень большой плюс.
ну если вини на своём фланге,родриго ложная девятка,мбппе правый вингер,это будет пушка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий