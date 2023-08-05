Как это работает?

Похоже, что так или иначе Килиан Мбаппе будет выступать за мадридский «Реал». Чемпион мира отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает в 2024 году. Таким образом, парижане хотят продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через 12 месяцев.

Приход Мбаппе, несомненно, пойдет на пользу «Мадриду». Давайте поговорим о тех игроков, которые больше всего выиграют от его трансфера.

Родриго. Француз с каждым днем становится все большим кумиром для бразильца. Недавно вингер заявил, что Мбаппе − один из лучших игроков в мире и феномен, с которым он хотел бы играть. А на этой неделе совместная фотография Родриго и Мбаппе вместе чуть не взорвала интернет.

Более того, Родриго был бы просто счастлив, если бы его новый лучший друг Мбаппе давал ему советы и помогал в атаке «Реала».

Винисиус Жуниор. Иногда Вини становится очень жалко, ведь в атаке ему иногда приходится работать за нескольких игроков. Мбаппе разгрузит или, по крайней мере, разделит это бремя с бразильцем.

Джуд Беллингем. Кажется, что в плане забивания голов от англичанина ждут слишком много. Тем более в схеме 4-4-2. С приходом Мбаппе эти ожидания значительно уменьшатся, что позволит хавбека больше сфокусироваться на своих непосредственных обязанностях.

Арда Гюлер. Мы можем назвать многих молодых игроков «Мадрида», которые могли бы учиться у Мбаппе и извлекать пользу из совместных тренировок. Однако кому точно пойдет на пользу такое сотрудничество, так это Гюлеру. Арда может взять пару уроков у Килиана того, как нужно справляться с большим давлением. Ведь француз стал чемпионом мира и забивал шикарные голы в Лиге чемпионов уже в подростковом возрасте.